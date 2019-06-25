印尼漁工澎湖落海 海空全力搜救

2019-06-25 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍漁船「勝長榮」號，今日凌晨0時8分，在吉貝嶼西北方18.7浬處，傳出印尼籍船員TURINO〈特利諾〉落海，經友船洪姓船長向內垵北安檢所報案，澎湖海巡隊警艇及空偵隊趕抵現場海空搜索，但至截稿時間仍未有發現。

澎湖海巡隊調查指出，今日凌晨0時8分，第七岸巡隊內垵北安檢所，接獲「振盈滿」漁船洪姓船長報案，指稱「勝長榮」漁船印尼籍1名船員TURINO〈特利諾〉，在吉貝嶼西北方18.7浬處落海。0時14分，澎湖海巡隊獲報後，立即派遣RB-03艇前往通報海域（東經119度25分、北緯24度00分）搜救。

另外0時40分第十三巡防完成空偵機申請作業，1時15分空偵機自台中清泉崗機場起飛，1時58分抵達現場搜尋，經過徹夜來回都未有發現，上午7時澎湖海巡隊派遣10066艇前往接替搜尋，上午9時3分空偵機，再由台中清泉崗起飛，上午9時40分10066艇回報空巡108抵達搜尋位置，但還是未搜尋到落海印尼漁工。

由於連日來鋒面過境，澎湖時傳雷陣雨，海象也相當惡劣，能見度不佳，增加搜索上困難，但澎湖海巡隊及空偵隊把握黃金72小時搶救時間，還是在現場來回穿梭，希望能盡速找到落海失蹤的印尼漁工。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法