涉幫中市議員尤碧玲賄選！蔡金華被判3年6月

2019-07-01 12:13

［記者楊政郡／台中報導］72歲蔡金華在2018年間，被查出涉嫌以每票500元，向沙鹿區清泉里3戶10張選票進行賄選（其中3票拒絕）被起訴，期約投票支持市議員尤碧玲（已被一審判當選無效，上訴中）。本案審理期間蔡矢口否認犯行，法官多次詢問是否願與證人對質、交互詰問，蔡的辯護人多次放棄對質機會，但事證明確，證人與被告無嫌隙，無誣告動機，依違反選罷法判處蔡男3年6月有期徒刑。

市議員尤碧玲日前被一審判當選無效，就是因此賄選案，檢察官並沒有查出蔡金華的賄款來源，未對尤碧玲提起當選無效之訴，反而是尤碧玲的對手提起當選無效之訴，而民事庭法官判尤碧玲當選無效。

法官因在該賄選案中有劉姓證人供稱，「2018年9月14日，他在公明國中作志工回家，停機車時聽蔡金華與「阿照」在討論尤碧玲選情，蔡說他跟尤的老公拿一些選舉的錢，他來這邊幫尤助選，拿的錢不多，比較信任的他才有發，蔡問我家里幾票，我說3票，蔡說一票500元，這是要選尤碧玲的，從口袋拿皮夾出來，但我拒絕，我說不需要這些錢，我會支持尤碧玲，他說要另外給別人，就把皮夾放回口袋，又說你一定要支持尤碧玲，就走了」。

刑事案件證據取捨，原本就較為嚴格，民事庭法官認為有了上述這些客觀證詞，可懷疑尤碧玲或其老公還是有灑錢買票！

而蔡金華本身的賄選案，他從頭到尾都否認，可是受賄的證人指述歷歷，「阿照」6票、「阿茂」1票，賄款分別是3000、500元，均已繳回，另行賄「阿芳」2票1000元，事後證明「阿芳」2票都沒有投票權。

而法官多次詢問蔡及辯護人，是否要傳喚受賄證人來對質、交互詰問，因為這些證人證詞對他不利，他們都表示放棄，被告雖矢口否認犯行，但事證明確，依法處刑。

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