「叫爸」議員鄭聚然被控買票 當選無效之訴駁回

2019-06-28 17:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕與「館長」陳之漢引發「叫爸」之爭的國民黨苗栗縣議員鄭聚然，被檢舉於本屆選舉期間，有頭份市民代表劉文照與鍾姓男子替他買票；苗栗地檢署及落選人等對鄭、劉2人提當選無效之訴，苗栗地院今天下午4點宣判，法官認為無積極證據顯示鄭聚然有授意或知情，駁回檢方所提當選無效之訴，不過，劉文照則證據確鑿，判處當選無效。全案可上訴。對此宣判結果，鄭聚然說，「感謝法官明察秋毫，還我清白！」

鄭聚然、劉文照去年底分別參選苗栗縣第5選區縣議員、頭份市民代表，經去年11月24日投票，開票結果，2人分別經中央選委會及苗栗縣選委會公告當選。

不過，鄭、劉2人於去年選舉期間被舉報搭檔競選，並指鄭的競選選團隊中不詳人士於去年9月底10月初間交付現金2萬8000元給林姓女子，要求她協助買票，林姓女子隨後拿2千元向林姓選民買票，央求選民投票支持鄭聚然。

鄭聚然另也被檢舉，他的競選團隊中不詳人士又於去年10月初某日交現金2萬元給鍾姓男子，除了部分金額作為買票賄選之對價，其餘金額作為替鄭聚然買票之用，隨後由劉文照帶同鍾男至另一林姓友人住處，以每票500元代償，交付3500元給林姓友人買票，還另外交付2000元作為國民黨其他候選人之買票對價。

鄭聚然、劉文照均否認買票，鄭聚然辯稱，他不認識林女，對鍾男也僅是認識而已，沒有交情，劉文照也只是一起拜票、發文宣而已，對於被控買票，他沒有授意，也不知情。劉文照則辯稱，鍾男交付金錢時，他沒有看到，他不知情。

苗栗地方法院合議庭審理認為，劉文照部分，鍾男行賄所用之現金，參照鍾男與林姓友人的說法，是劉文照先詢問林姓友人家中票數，再由鍾男交付現金，賄款之來源是由劉文照所出。而且林姓友人經警方傳訊後，陸續遭劉文照及鍾男子關切證述情形，鍾男甚至要求林姓友人翻供，因此認定劉文照實際參與交付賄賂買票行為，判決當選無效。

鄭聚然部分，法官則認為，苗檢及落選人等原告無法舉證證明林女所收受之現金是何人所交付，所稱鄭聚然競選團隊「某不詳人士」究為何人？如何認定確係鄭聚然競選團隊成員？且鍾男所收受之現金是劉文照所出，並非來自鄭聚然；劉文照也非鄭聚然競選團隊的成員。

法官認為，又縱使鄭聚然與劉文照有所謂搭擋競選情形，也不過是一起掃街、拜票、造勢，以提升知名度或互相拉抬選情，不能謂其中一人賄選，另一人就一定有共同參與或知情，所以，沒有證據可以證明鄭聚然對林女、鍾男、劉文照等人的買票行為有共同參與、授意、同意、容許、知情而放任或知情而不違背其本意等情形。因此，鄭聚然沒有選罷法第99條第1項交付賄賂賄選之行為，自不構成當選無效，鄭聚然部分駁回原告之訴。

對此宣判結果，記者聯繫鄭聚然，鄭稱他人在「金邊」（柬埔寨首都），他說，「感謝法官明察秋毫，還我清白！」苗栗地檢署則表示，待收到法院判決書後，再研議是否上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法