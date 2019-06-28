桃園市議員張運炳涉買票 被判當選無效

2019-06-28 22:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕無黨籍中壢區桃園市議員張運炳涉嫌賄選，桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，並提起當選無效之訴，桃園地方法院民事庭今天下午判決張運炳當選無效，而他手機未開機，也未對外表示意見；另外，國民黨籍復興區民代表簡明仁也因幽靈人口案被判決當選無效，他說，會評估是否上訴。

檢方調查，張運炳在去年投票日當天上午，由堂弟載他帶著現金，分別以1萬1000元到4萬元不等，向4名選民尋求支持。收賄選民證實張運炳涉嫌賄選，檢方依公職人員選舉罷免法投票行賄罪起訴張運炳，並提起當選無效之訴。

張運炳抗辯聲稱，「4位選民本來就是他的支持者，縱有賄選，也不影響選舉結果」，但法官認為，公職人員選舉罷免法已修改刪除「足認有影響選舉結果之虞者」要件，目的就是要維護選舉的公平、公正與潔淨，無法採納張運炳的抗辯，今天下午5點判決，而張運炳手機未開機，未能取得回應。

民政局人員指出，張運炳若不服判決，得向高等法院提出上訴，若上訴，半年就會判決，而二審終結後，不得再上訴到最高法院。屆時若張運炳仍敗訴，國民黨籍葉明月有機會遞補桃園市議員。

遷入幽靈人口 復興區民代表簡明仁當選無效

而復興區民代表簡明仁選前將4名選民的戶籍遷入他的住家，涉嫌幽靈人口案件被桃園地檢署起訴並提起當選無效之訴，法官認為，簡明仁基於意圖當選的犯意，虛偽遷徙戶籍妨害投票結果正確，已判決他當選復興區代表無效。簡明仁說，會與家人討論要不要上訴，盼外界暫時別打擾他。

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