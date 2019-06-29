酒駕修法7月起重罰 中市臨櫃宣導

2019-06-29 09:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕酒駕加重處罰新制7月上路，酒駕及拒絕酒測罰鍰都提高，增加同車乘客連帶受罰、沒入車輛及被害人懲罰性損害請求權等。台中市交通局今（29）日表示，已和監理機關組成宣導小組，分別在交通裁罰窗口及監理業務窗口宣導。

交通局長葉昭甫說明，酒駕新制包括汽車初次酒駕從原本1萬9500元到9萬，提高為3萬到12萬，機車則維持1萬5000到9萬。5年內第2次酒駕累犯即處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第3次以上按次加罰9萬；酒駕拒測也加重處罰，從9萬提高到18萬，5年內第2次後每次加重18萬元。

他又說，除罰鍰之外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，車上如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年；另針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛。

此外也針對乘客增設酒駕同車共責之處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

葉昭甫說，經由這次修法重罰，希望能導正民眾酒駕僥倖心態，已和台中區監理所組成跨機關宣導小組，分別在交通裁罰窗口及監理業務窗口進行宣導，裁罰窗口人員在酒駕案件當事人到案時，也會發給宣導傳單，說明酒駕新制重罰規定，規勸勿再酒駕。

市議會交通委員會召集人張玉嬿表示，社會上仇視酒駕行為，大家對酒駕交通事故造成死亡的憤怒是可以理解，加重處罰是菩薩心腸、霹靂手段，重點在提醒市民確實落實酒後不開車，不僅保障自身，也給別人一個安全、無害的行車環境。

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