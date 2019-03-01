澎湖多項交通新制今上路 租車專區空蕩蕩

2019-03-01 15:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府3月1日起實施多項新交通措施，包括租車專區、中正路商圈周邊道路停車秩序整頓等，其中租車專區顯得空蕩蕩，多數業者不願進駐；而中正路停車秩序整頓，在警方強力執法之下顯得秩序井然，但加重基層警力負擔。

回鍋重掌縣政的縣長賴峰偉，將中正路商圈交通秩序，列入上任首要改善對象，先是塗銷部分市區汽車停車格，雖然立意良善，因配套措施不夠完善，引爆不少民怨，隨後又大力整頓中正路周遭商圈機車停車格，將目標鎖定部分占用機車停車格租車業者，並在郵輪碼頭設立租車專區，進而配合警力進行停車秩序整頓告發取締。

今日為租車專區啟用，但停放機車卻稀稀落落，根據澎湖縣政府統計，全縣56家租車業者有20家，在2月27日已與縣府完成簽約將陸續進駐；但不願配合的租車業者表示，租車專區雖然每格年租金430元，但必須繳交5000元押金，還要與大型遊覽車爭道，同時專區靠近碼頭又是戶外，沒有遮風避雨設施，夏季日曬冬季鹽害是讓業者不願進駐的主因。

另外，澎湖縣政府警察局即日起規劃執行「停車秩序整理」專案勤務，公告馬公市區以中正路為主，輻射至鄰近中山路、仁愛路、光明路、民福路等路段，機車必須依規定停放在人行道上機車停車格及機車停放區，違規者進行移置。雖然首日停車秩序良好，但部分商家擔心未至觀光旺季，機車格恐將嚴重不足，車流將停放在巷弄間，影響交通及救災時效。

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