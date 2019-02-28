湘漢壽漁船3度現身澎湖海域 賴峰偉籲中國釋善意破功

2019-02-28 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國內陸運搬船湘漢壽漁船，3度現身澎湖海域遭到查扣，除了懷疑集團式操作之外，更擔憂肩負刺探澎湖水文資料，同時再度查獲中國漁船越界，也讓上任之初就3度造訪中國的澎湖縣長賴峰偉，呼籲中國釋出善意禁止漁船越界破功。

澎湖海巡隊調查指出，因應228連續假期，自2月27日至28日規劃為期2日區域聯防取締勤務，由第八（澎湖）海巡隊PP-10038艇結合中部地區機動海巡隊台中艦共同執行。PP-10038艇今日上午6時30分，在花嶼西北20.2浬海域，發現中國「湘漢壽輔0523號」漁船行跡可疑，經廣播數次命其停船，均拒不停船，該艇遂強勢登檢「湘」船，押返隊部調查。

經查中國「湘」號漁船疑為油料補給船，去年首度發現中國湘漢壽漁船0515號漁船越界澎湖，接連查扣湘漢壽0510、0523號中國漁船，由於湘漢壽是在中國湖南漢壽，專門行駛洞庭湖內湖的船隻，卻跑來澎湖外海擔任補給船，讓外界質疑動機不單純，海巡隊將船上以章姓船老大為首5名船員帶回調查，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另配合防疫檢疫局人員進行消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵。

另外，澎湖縣長賴峰偉上任2個多月，已3次造訪中國，並多次透過管道向中國高層反映中國漁船越界問題，但由中國漁船頻頻越界，效果仍未彰顯，中國當局似未釋出善意，影響未來澎湖與中國交流的誠意。

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