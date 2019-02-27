馬公夜間肇事逃逸車禍 母女受傷送醫

2019-02-27 23:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公澎南圖書分館前今日晚間發生一起車禍，一對母女騎士穿越巷弄之際，慘遭轎車撞擊雙雙倒地受傷，但肇事轎車卻呼嘯揚長而去，棄2名傷者於不顧，還好路過熱心民眾報警，救護車將傷者送醫，警方已掌握車主，正積極策動投案。

警方調查指出，今日晚間7時許，一部轎車由馬公鐵線里穿越澎湖201號縣道，往鎖港紫微宮方向行駛，一台機車由陳姓婦人騎載女兒，2人未戴安全帽由小巷弄鑽出，發生碰撞機車倒地，母女雙雙受傷，但轎車車主卻未下車察看，反而加速離去，經路過熱心民眾發現報警。

熱心民眾除立即報警外，並協助指揮交通，防止母女遭到2次衝撞，由消防局澎南分隊2台救護車趕抵現場，將母女2人送往三軍總醫院澎湖分院救護，所幸2人都是手腳擦傷，並無生命危險，警方根據沿路監視器及目擊證人提供車號，查出車主為居住在馬公市鐵線里的蔡姓男子，已通知家屬策動車主出面投案。

由於車主已肇事逃逸，並致人於傷，最低刑責在2年以下，若有酒駕等情事，還有可能面臨1年以上、7年以下刑期，警方呼籲車主盡速出面投案，釐清案情；另外陳姓母女未戴安全帽騎乘機車，警方也將依法開罰，並呼籲民眾一定要戴安全帽，維護自身的安全。

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