家門遭潑黑漆 澎湖貝殼達人怒：沒抓到人不清除

2019-02-22 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖素有貝殼收藏達人王旭禧，今日上午家門遭不明人士潑灑黑漆，連旁邊女兒經營的寵物店也遭到波及；自認未與人結怨的王旭禧已報警處理，雖然不予追究，但希望潑漆者能出面道歉，並恢復原狀，警方積極介入偵辦。

原本在高雄航業公司擔任課長退休的王旭禧，家中是澎湖傳統王船製作世家，弟弟王旭輝繼承家中王船技術、另一位弟弟王旭松則是退休美術老師，作育英才無數，王旭禧16年前喪偶後，轉以前往海邊撿拾貝殼寄情散心，並分門別類整理，也未作買賣，生活相當平淡，突然發生潑漆事件讓他不解。

已81歲高齡的王旭禧，平日生活作息相當正常，今日上午6時30分一如往常起床，準備外出運動，卻發現家門已遭人潑漆，連旁邊女兒經營的寵物店玻璃門，也遭黑漆波及，立即向警方報案，轄區派出所迅速抵達現場採證，並訪查鄰近住戶及調閱監視器，但可惜寵物店監視器壞掉，現正積極追查蛛絲馬跡。

由於王旭禧平日並未與人結怨，擔心是隨機犯案，雖然未當場提出告訴，警方仍積極追查；曾擔任代課老師的王旭禧，對於現代教育造成觀念偏差相當感慨，雖然願意寬容，但還是要潑漆者出面道歉，並清理恢復原狀，在未查出嫌疑人前，誓言不將黑漆清除，給世人一個警惕。

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