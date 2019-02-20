馬公著名早餐街文康市場傳火警 濃煙蔽日民眾驚慌

2019-02-20 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市著名早餐街文康市場，今日下午突然傳出火警，由於位在市中心區，加上濃煙蔽日，海上及一海之隔的馬公案山里都能看見濃煙，引發民眾驚慌，所幸消防局據報後緊急派人車趕往現場灌救，順利撲滅火勢，也未傳出人員傷亡。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午1時45分，位在馬公市文康街11號2層樓建築民房，突然傳出火警，由於濃煙驚人，加上位在馬公市鬧區，消防局不敢掉以輕心，由第一大隊大隊長高源陽帶班，出動馬公、澎南、白沙、湖西等分隊及港務消防分隊各式消防、救護車輛共計11車33人，趕往現場灌救。

消防局人車1時50分抵達現場，立即通知台電進行斷電，並請警方派員管制交通，現場除建築物起火外，1樓鐵門外另有1輛機車起火，火勢在下午2時08分控制，下午2時45分火勢熄滅，消防員展開火場清理工作，未發現有人員傷亡，但房屋已全毀，所幸未延燒至鄰近屋舍，導致更大的財物損失。

根據了解，該處民房無人居住，屋主將房屋租用給機車業者作為倉庫使用，因內部堆積許多易燃物品，因此火勢一發不可收拾，起火點疑似為門前一部機車，旁邊還有燃燒金紙的鐵桶，消防局火調人員隨後抵達現場進行調查，釐清起火原因。

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