大倉媽祖文化園區續建與否 3月召開公聽會

2019-02-26 18:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大倉媽祖文化園區是否敗部復活？澎湖縣政府今日邀集正反雙方代表舉辦協調會，決定3月中旬舉辦公聽會，並透過第四台及網路轉播，公聽會結束後1個半月舉行全縣民調，最後以民調結果決定大倉媽祖是否重建。

停擺4年的大倉媽祖文化園區工程，賴峰偉上任後重啟議題，今日澎湖縣政府召集正反雙方代表協調，支持方代表為白沙鄕長宋萬富、白沙鄕代表會主席吳正利、大倉村長陳文章、澎湖縣觀光研究會理事長陳猛等人，反對方代表為海洋公民基金會理事長吳雙澤、珊瑚礁旅行社陳中行、馬公高中海洋教育學程負責人張祖德、大倉社區發展協會理事長鄭尊伶等人。

針對各界正反意見不一，澎湖縣政府建議透過舉辦公聽會，經由第四台及網路直播，讓縣民瞭解支持與反對的理由，之後進行民調。民調題目須由雙方認可，並委託彼此能接受的民調公司，且雙方全程派人監看民調過程，最後以多數結果決定是否續建。

由於大倉媽祖文化園區在前縣長陳光復任內已終止，如果要重啟，必須重提計畫、預算送議會審議。縣府盼藉由雙方討論公聽會及民調機制，透過公平、公正、公開方式調查民意。縣長賴峰偉裁示正、反方各派3名代表，並於3月中旬舉辦公聽會，每人10分鐘表達各自立場，公聽會結束後1個半月舉辦民調，民調結果出爐應尊重多數民意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/