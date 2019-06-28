5大交通新制 7/1起上路

2019-06-28 16:53

〔記者何玉華／新北報導〕7月1日有多項交通新措施上路，尤其是雙北市公車改為上下車都要刷卡，通勤族要格外留意；另外，酒駕罰則加重處罰、未避讓救護車輛及消防車致死傷最高罰9萬、違規占用婦幼車位開罰1200元、以及行人穿越道未禮讓白手杖及導盲犬最高罰7200元等。

新北市交通局局長鍾鳴時表示，雙北市公車上下車都要刷卡，分兩階段實施，第一階段自7月1日起開始，第二階段自明年2月1日起，一旦沒有完成上下車刷卡，將無法享有後續1次捷運、公車、YouBike轉乘優惠。

開車族酒駕加重罰緩，並新增連坐處罰，包含汽車駕駛人罰鍰提高為3萬元至12萬元，機車駕駛人仍維持1.5萬至9萬元；拒絕酒測罰鍰從原本的9萬元，提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元；汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲以上同車乘客600元至3000元；騎自行車酒駕者，超標可處600元至1200元。

此外，開車時聽到消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓現可處駕駛3600元罰鍰並吊銷駕照，自7月1日起，不避讓且致人死傷者，加重罰鍰為6000元至9萬元。

汽車駕駛人開車行近行人穿越道或轉彎，遇攜帶白手杖或導盲犬的視障者，不暫停讓其先行通過者，機車駕駛人罰2400元至3100元，小型車駕駛人罰3600元至5400元，大型車駕駛4500元至7200元。此外，未禮讓救護救災車而致人死傷者，處6000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

另外，交通部「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」去年6月底上路，經一年宣導期，新北市交通局將自6月29日起全面稽查，違規占用婦幼車位者將處最高1200元罰鍰。

新北市交通局將自6月29 日起全面稽查占用婦幼車位者，將處最高1200元罰鍰。（新北市交通局提供）

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