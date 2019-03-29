交通部推主要駕駛人制度 4/1多項交通新制將上路

2019-03-29 10:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公告修正「公路證照及監理規費收費辦法」第3條，外國人使用互惠國發行有效國際駕駛執照，在台灣停留超過30天，4月1日起需花費150元申請簽證。另外，4月1日起還有汽車主要駕駛人制度；放寬考駕照所需使用照片限制，從需檢附6個月內照片放寬至可用2年內照片；開放現役軍人可考領職業駕照；刪除民眾申請國際駕照簽證業務，需填寫書表規定；提供民眾可自願放棄或改領較低等級駕照的權利；道安規則寫明駕駛人機車駕駛執照於吊扣期間或經吊銷後，不得持汽車駕照騎輕型機車等新制要上路。

根據公路總局統計，公路監理機關105年已辦理2313件國際駕駛執照簽證，106年也有1909件，需耗費相當人力及行政資源，但現行都是免費辦理相關手續。交通部公路總局表示，外國旅客來台灣使用國際駕照，30天內停留是不需申請簽證，超過30天才須辦理，簽證簡單來說就是登記之用。日前審計部有表示依照規費法，所有簽證都應收費，但現行公路證照及監理規費收費辦法，未將國際駕照之簽證納入，卻有訂定各機關學校為特定對象辦理簽證，應徵收行政規費規定；因此，特別新增辦理國際駕照簽證，也須繳交簽證費用。

交通部指出，車輛登記在女性名下，購買保險金額較低，常有民眾購車後登記在妻子名下，但主要都是丈夫再開；另外，租賃車長時間租車輛給個人或公司行號，駕駛違規後罰單卻是寄給租賃公司，並不是很合理。4月1日起推的主要駕駛人制度，將提供民眾更便利服務，包含停車費、通行費催繳等資訊，只要有登錄主要駕駛人，未來都可直接通知車輛主要駕駛人。

至於登錄汽車主要駕駛人後，罰單是否會直接寄給主要駕駛人，及該車輛有逕行舉發的違規記點，是否就會記在主要駕駛人身上。交通部表示，現行小客車逕行舉發是不會有違規記點，這次修正道安規則比較是偏向服務面向，未來若要讓懲罰面向的逕行舉發違規記點，直接記在主要駕駛人身上，及將罰單寄給主要駕駛人，都還須修正道路交通管理處罰條例。

民眾只要持有汽車駕駛執照，在「道路交通安全規則」的規定中，就具備騎乘輕型機車資格，但台中有位民眾騎輕型機車，因紅燈右轉被當場舉發，後來卻又收到一張同樣罰單，向主管機關申訴進行申訴後，卻被多開一張6000元的無照駕駛罰單，原來是該民眾機車駕照已遭吊扣（銷）。交通部表示，依據道路交通管理處罰條例第22條、68條規定，機車駕照遭吊扣（銷）後，騎乘輕型機車資格同時受到吊扣（銷）處分，不因擁有汽車駕照而解除；限考期過後未再考領駕照，其駕照仍屬註銷狀態，當然也不能使用汽車駕照騎乘輕型機車。但道安規則規定並不明確，所以這次特別明文規定。

另外，4月1日起將一併刪除民眾申請國際駕照簽證業務，需填寫書表，交通部表示，第三代公路監理資訊系統上線後，已可透過電腦鍵入資料完成簽證記事作業，不須再填書表作業；刪除現役軍人，不得考領職業駕駛執照等規定，主要是因有職業駕照並不等同為實際從事該職業，且公教人員無考領職業駕駛執照限制，應該無需單獨限制現役軍人不得考領職業駕照；放寬民眾考汽車駕照時的照片限制，交通部表示，現行需檢附6個月內照片，可選黑白或彩色，但參照內政部國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，4月起可使用最近2年內所攝正面半身彩色相片。另外，考量駕照是民眾依法取得，也應有放棄或選擇改領較低等駕照權利，4月起增訂汽車駕駛人因身心障礙、身體機能退化或其他個人因素，可申請註銷駕照或改領較低等級駕照；但受吊扣駕駛執照處分，需於吊扣期滿後才能申請。

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