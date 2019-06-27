越界盜砂的下場！2中國抽砂船 2500萬拍出

2019-06-27 20:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天拍賣非法越界的中國籍「宏興769號」、「海潤9688號」抽砂船，分別拍得1200萬元、1300萬元，總計新台幣2500萬元，主持拍賣的主任檢察官吳錦龍說，中國船非法越界抽砂，破壞國土、危害國安犯行，除了嚴格查辦，也以查扣、沒收犯罪所用船舶方式，遏阻中國漁民來犯。

「宏」船去年10月15日於金沙鎮后扁外海約2浬處非法越界抽取海砂，船上有7名中國船員，查扣海砂約500立方公尺；「海」船去年11月14日在金沙鎮田浦外海約2.1浬處盜採海砂，當場查獲6名船員、扣得海砂約800立方公尺。

這次拍賣由吳錦龍擔任拍賣小組召集人，與地檢署同仁規劃、執行，經統計，沒有通信投標，現場參與投標者，「宏興769號」有8件、「海潤9688號」有9件，經審查各投標人及保證金等資格，「宏興769號」以新台幣1200萬元拍出、「海潤9688號」以1300萬元拍出，共拍得2500萬元。

吳錦龍說，金門地理環境特殊，維護國安、保衛國土工作是地檢署重要任務；因此繼2017、2018年分別拍賣中國籍「遠泰99號」、「順興929號」抽砂船達2551萬7000元後，仍持續指揮海巡署等單位對越界抽砂、破壞國土、危害國安犯行，嚴格查辦。

金門地檢署檢察長洪家原說，越界抽砂犯行絕非一般之竊盜案件，不僅危害國安，影響生態環境、沿海漁場，侵害法益甚鉅，自當從嚴訴追；兩艘抽砂船順利拍出，展現維護國土及保護環境生態的鐵腕手段，也以具體行動彰顯「無人能因犯罪獲利」的刑罰政策，以符公平正義。

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