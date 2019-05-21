台灣淺堆中國鐵殼船群聚抽砂 漁民憂破壞小管棲地

2019-05-21 21:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國沿岸進入休漁期，澎湖最大傳統漁場南淺漁場〈台灣淺堆〉，卻被大批中國鐵殼船包圍抽砂，由於老一輩漁民視台灣淺堆為小管產卵棲地，擔憂抽砂影響水文流向及棲地環境，造成海洋浩劫。

南淺漁場距離馬公約80海浬，約是4航次馬公至七美距離〈馬公至七美23海浬〉，雖然接近海峽中線，但比較接近我方七美腳海域，在國際上屬於200海浬經濟海域重疊區，去年無黨團結聯盟主席林炳坤就接獲線報，指稱南淺漁場每日都有大批中國鐵殼船聚集抽砂，由於抽砂數量每日高達幾十萬噸，恐將造成砂石層移動，並將澎湖本島砂石也抽光，造成海洋浩劫。

連日來中國進入休漁期，漁船必須返回母港休養，但南淺卻出現大量抽砂船，海巡署艦隊分署接獲漁民通報，雖然距離花嶼西南方38至55海浬，仍派出苗栗艦趕往，就發現中國3個船團分成3個地點，計有33艘船在附近海域，雖未作業，但仍依法進行驅離。

根據了解，中國鐵殼船大批聚集南淺漁場抽砂，主要是中國內需工程缺砂嚴重，由於老一輩漁民認為台灣淺堆是澎湖小管產卵棲息地，擔心抽砂造成水文流向及棲地破壞，小管會就此絕跡；澎湖海洋生物研究中心表示，目前無直接研究資料證實兩者的相關性，因此不予置評，但也透露2年後新的研究船完工後，將以台灣淺堆漁場資源為主要研究目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法