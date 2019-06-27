有勞斯萊斯耶！執行署新北分署7/2大拍賣

2019-06-27 18:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署與法務部行政執行署新北分署聯合舉辦的「123聯合拍賣日」又來了！7月2日將拍賣檢方偵辦吸金案扣押2010年7月出廠的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）魅影（Ghost）一輛，及積欠2千多萬綜合所得稅「落跑名媛」吳麗玲被查扣的11件金飾。

新北分署指出，吳麗玲跳票21億元後潛逃海外，吳女名下的台北市「元大一品苑」、新北市「巴黎十六區」及高雄市「人文首璽」豪宅，2015年起已陸續被法拍，當年度財產交易所得合計1億326萬元，應課綜合所得稅約2065萬元，扣除國稅局已徵起的金額184萬元，加計利息尚欠2250萬餘元未繳，分署因此於2日當天中午12時變賣扣押自吳女的銀行保管箱，保存良好的金元寶、金項錬等金飾，歡迎有興趣的民眾到場購買。

而新北檢偵辦吸金案扣押的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）魅影（Ghost），2日上午9時20分起在新北分署1樓榮華路2段入口處臨時停車格開放參觀，有意購買民眾請於當日上午9時30分至10時到該分署12樓登記並領取號碼牌，否則不得應買，拍賣時由現場出價最高且高於底價者為拍定人，拍定人於繳納拍定價金時，另需支付6千元鑑定費。新北地檢署及新北分署皆不負保管責任，拍定人也不得主張瑕疵擔保請求權，且須自行到監理機關辦理過戶手續。

詳細拍賣內容請參考新北地檢署及新北分署網頁公告，網址如下：

新北地檢署：https://auction.moj.gov.tw/1724/1726/14076/post。

新北分署：

動產：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Chattel/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001。

不動產：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Estate/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001。

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