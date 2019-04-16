查扣中國抽砂船 拍賣4819萬

2019-04-16

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國抽砂船越界盜採踢鐵板！三五四二噸的中國籍「鴻達51號」抽砂船非法越界，到連江縣莒光鄉外海的公告限制海域盜採海砂約五百噸，被馬祖海巡隊查獲、扣船；連江地檢署昨拍賣這艘被沒收的抽砂船，由於設備新穎，最後以四八一九萬元標出，比拍賣底價高出一四三九萬元。

馬祖海域 盜砂五百噸

檢方強調，這是中國抽砂船在馬祖海域盜採海砂被查扣、拍賣的首例，展現我國捍衛領海與保護海洋環境的決心，不容中國船隻「侵門踏戶」。

據悉，中國抽砂船不僅在馬祖非法抽砂，連金門及澎湖也曾發現中國抽砂船足跡，其中澎湖最大傳統漁場南淺漁場（台灣淺堆），去年七月就出現至少四十艘中國鐵殼船聚集採砂，當地漁民指，這些中國鐵殼船聚集抽砂，每天高達幾十萬噸，恐將造成砂石層移動，把澎湖本島砂石也抽光，造成海洋浩劫。

中國抽砂船也曾在古寧頭海域盜採砂石，危害海洋底棲性生物，並造成航道改變，影響航行船隻安全。

當場查獲 扣船人判刑

連江地檢署調查，今年一月六日中午，中國籍「鴻達51號」由船長鄭小彬駕船，搭載九名船員從福建省寧德市的寧德港出發，七日上午七點多闖入連江縣莒光鄉外海三．五浬處的公告限制海域盜採海砂，被馬祖海巡隊當場查獲、扣船及盜採海砂約五百噸，鄭小彬及蔣姓船員被判刑七個月，另外八名船員判刑六個月。

連江檢方表示，當時有八名海巡弟兄無懼惡劣海象，以三十五噸的海巡艇追緝總噸數三五四二噸的「鴻號」，發揮以小搏大戰術，成功緝獲並且押解人、船到案。

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