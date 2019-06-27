恐怖水電工連續尾隨長髮美女 上門突襲猥褻

2019-06-27 19:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕自稱有強迫症的陳姓水電工，見到長髮飄飄的美女就無法控制自己，接連在苗栗、新竹兩地發現獵物後，就一路跟蹤到家，然後趁女子停好機車就上前甚至翻牆潛入，動手摀嘴、亂摸全身，造成被害女子極大驚嚇，新竹地院依強制猥褻等罪判刑。

判決書指出，1月15日晚間10點多陳男騎機車，尾隨20歲張姓女子至住處後，未經同意，擅自翻牆進入住處附連圍繞庭院內，先以左手摀住張女嘴巴，再以右手撫摸腰部、臀部，並往下掐下體約2 秒，以此強暴方式猥褻得逞，始翻牆離去。期間張女不斷尖叫掙扎，張母自住處2 樓陽台查看，見陳男翻牆離去，立即報警，經警調閱監視器而循線查悉上情。

法官發現陳男於去年12月22日下午6點多，騎機車行經西濱快速道路某路段時，見林女獨自1 人騎機車，竟臨時起意，一路尾隨至苗栗縣住處前，於林女停放機車時，認有機可趁，竟從後方接近，先以左手摀住嘴巴，林女隨即欲後退躲避侵犯而掙扎倒地，然陳男猶未罷手，改以從正面以左手再次摀嘴，並以右手撫摸下體，直至聽聞林母出門的聲音後，始逃離現場。苗栗地院將他依強制猥褻罪判刑6月。

法官審酌陳男為圖一己性慾滿足，罔顧被害人性自主決定權及人性尊嚴，於深夜尾隨至住處後，為逞其私欲，竟無故翻牆侵入住宅附連圍繞庭院內，並以手強行摀住嘴巴，進而強制猥褻，除侵害居住安全，更嚴重戕害被害人身心，致其身心受創，且陳男於本案案發前即以類似手法犯強制猥褻案件，足見其惡性及危險性均屬重大，實應予嚴懲。

陳男雖稱自己罹患強迫症，法官仍依強制猥褻與侵入住宅附連圍繞土地罪，將他判刑9月。

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