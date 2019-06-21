來台讀書不安分！ 強國男大生竟撲倒女同學強吻亂摸

2019-06-21 21:30

〔記者楊政郡／台中報導〕中國籍卜姓大學生來台讀書，約女同學看電影後，已逾宿舍管制時間，兩人投宿旅店，晚上偷偷跳上女同學的床，女學生說，「你要尊重我，不要這麼做」，卜男還是猴急，強行親吻、摸乳，隔著衣服摸下體，女學生伺機咬住卜男手指不放，讓他疼痛難耐而罷手，審理時卜男已賠償和解，法官依強制猥褻判6月徒刑，得易科罰金。

台中地院判決書指出，卜男在今年1月11日邀約女同學「小芥」（化名）看晚場電影，看完電影已逾學校宿舍管制時間，12日凌晨1點，兩人投宿旅店，同房各睡一張單人床，但卜男突然跳到「小芥」床上，從後抱住，表達愛慕之意，說想抱著她睡覺，「小芥」斷然拒絕，起身整理衣服、收拾書包想回家。

卜男又從背後抱住「小芥」，將她壓到床上，強吻臉頰、嘴唇，「小芥」推開並說：「你要尊重我，不要這麼做」等語。

卜男渾身慾火，把「小芥」身體抱緊緊，手伸進內衣摸胸、伸進內褲撫摸陰部，要求她把外褲脫掉，「小芥」虛應配合，趁隙衝出房外大聲呼救，還是被抱回床上，又強親吻，再次隔著外褲撫摸下體，「小芥」靈機一動，伺機咬住卜男手指不放，卜男疼痛難耐而罷手，她隨即報警處理。

審理期間被告坦承犯行，也與被害人達成和解且已賠償，審酌卜男剛滿20歲，還是在學學生，依強制猥褻判6月徒刑。

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