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    首頁 > 政治

    總統令公布 藍白版7800億國防條例即將上路

    2026/05/11 17:19 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    立法院8日在藍白主導下，通過上限7800億元的國防特別條例，比行政院版少了4700億元，總統府今天下午發布總統令，公布國防特別條例。

    行政院去年底提出8年、預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立法院審議。歷經近半年，立法院上週五三讀通過在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，並排除商購及委製案項。

    總統府下午發布總統令，公布「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，由總統賴清德、行政院院長卓榮泰、國防部部長顧立雄共同署名。

    據了解，執政黨傾向再提特別預算補足整體防衛體系關鍵戰力，包括特別條例等多元選項都在考慮中，核心目標是解決兩大關鍵問題：一是避免重大國防投資排擠年度總預算，二是確保國防供應鏈能長期穩定運作。

    總統府今天下午發布總統令，公布8日通過的國防特別條例。（圖擷取自總統府網站）

    總統府今天下午發布總統令，公布8日通過的國防特別條例。（圖擷取自總統府網站）

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