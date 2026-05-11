總統令公布 藍白版7800億國防條例即將上路

總統賴清德。（資料照）

立法院8日在藍白主導下，通過上限7800億元的國防特別條例，比行政院版少了4700億元，總統府今天下午發布總統令，公布國防特別條例。

行政院去年底提出8年、預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立法院審議。歷經近半年，立法院上週五三讀通過在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，並排除商購及委製案項。

請繼續往下閱讀...

總統府下午發布總統令，公布「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，由總統賴清德、行政院院長卓榮泰、國防部部長顧立雄共同署名。

據了解，執政黨傾向再提特別預算補足整體防衛體系關鍵戰力，包括特別條例等多元選項都在考慮中，核心目標是解決兩大關鍵問題：一是避免重大國防投資排擠年度總預算，二是確保國防供應鏈能長期穩定運作。

總統府今天下午發布總統令，公布8日通過的國防特別條例。（圖擷取自總統府網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法