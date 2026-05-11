跨黨派參議員致函川普 對台支持不容談判 促盡速批准140億美元軍售

美國共和黨籍聯邦參議員匡希恆（左一）與民主黨參議員夏亨（左二），今年3月曾率領跨黨派代表團訪台，在總統府會晤賴清德總統（右一）與其他政府高層。（美聯社檔案照）

在美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面前夕，8名跨黨派聯邦參議員聯名致函川普，敦促他正式通知國會一項已延宕數月、價值140億美元（約新台幣4398億元）的對台軍售案。議員強調，美國對台灣的支持「不容談判」，反對將其作為與北京外交或經濟對話的籌碼。

紐約時報11日報導，在台灣立法院剛通過國防特別預算的背景下，此舉被視為對川普政府對台承諾的重大考驗。這群參議員在8日寄出的信函中主張，台灣通過新的國防支出計畫後，美方已無任何理由繼續拖延，敦促川普正式將這批軍售案通知國會。

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報導指出，國會重量級議員早在今年1月就已初步同意該案，隨後卻在國務院卡關，引發外界對川普政府的對台政策，以及其試圖重塑美中關係的廣泛質疑。參與軍售審查的官員透露，白宮下令擱置此案，是為了確保川普與習近平的會晤順利進行。

參議員在信中寫道：「在您下週與中國國家主席習近平舉行峰會前夕，我們敦促您與您的團隊明確表達，美國對台灣的支持是堅定不移的。」他們同時警告，北京屢屢威脅武力犯台，白宮不應讓對這座自治島嶼的支持，淪為與中國進行廣泛經濟或外交談判的籌碼。

信中強調：「美國對台灣的支持不容談判。」

聯名致函的8名參議員，包括民主黨籍的夏亨（Jeanne Shaheen）、昆斯（Chris Coons）、絲拉金（Elissa Slotkin）、達克沃絲（Tammy Duckworth）、金安迪（Andy Kim）與羅森（Jacky Rosen），以及共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis）。

台灣立法院8日通過250億美元（約新台幣7853億元）的國防特別預算，預計這筆資金的大部分，將用於向美國採購防禦性武器系統，包括反無人機科技與中程彈藥。但除非川普政府正式將軍售案提交國會，否則無法進行採購。另一部分預算則將用於採購去年底已獲美國國會與白宮批准的另一批武器。

儘管美國國會長期力挺台灣，但在川普第二任期內，白宮發出的矛盾訊號已讓兩黨議員感到不安。川普去年已批准該軍售案的框架，但面對中國對台軍事壓力與日俱增，美國官員也公開鼓勵台灣增加國防支出，軍售案的正式通知程序卻遲遲沒有下文。

參議員在信中指出，台灣立法院的表決結果，正是對上述壓力的積極回應。信中寫道：「正如台灣領導者展現團結、支持人民加強防衛一樣，我們也必須推進提案中的對台軍售，這對我們自身的國家利益至關重要。」

匡希恆與夏亨今年3月曾率領跨黨派代表團訪台，成員也包括提里斯與羅森。在台灣立法院激烈辯論國防預算之際，他們會晤賴清德總統與其他政府高層。匡希恆當時表示，這筆預算是為了填補「台灣嚇阻、甚至在必要時擊敗中國所需的戰力缺口」，此番言論隨即引來中國官員的強烈譴責。

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