獨家》民進黨週三徵召沈伯洋選北市長 賴清德將親授戰旗反攻首都

民進黨選舉對策委員會將於週三上午召開會議，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋（中）出戰台北市長。（資料照）

民進黨2026選戰佈局陸續就位，據了解，民進黨選舉對策委員會將於週三上午召開會議，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長。兼任黨主席的總統賴清德當天下午會親自主持提名記者會，為沈伯洋披上參選彩帶並授旗，正式吹響綠營收復首都的選戰號角。

據悉，沈伯洋競選團隊的陸空戰力早已完成部署，由民進黨政策會執行長吳思瑤出任總幹事、總綰兵符；組織面則由立委吳沛憶擔任執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，扛下地方活動與基層組織工作，沈伯洋近來也在吳的陪同下積極走訪各區基層。

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政策面佈局則由不分區立委陳培瑜、范雲等人操刀，沈團隊已召開十餘場籌備會議盤整對策，並積極拜會產官學界與熟稔市政經驗的前政務官，同時系統性盤整台北市議會質詢資料，建立龐大的「市政治理資料庫」，力拚沈伯洋一登場就能展示強大火力。

據了解，選對會原規劃台北市、新竹縣一併處理提名事宜，惟考量新竹縣政治情勢較為複雜，黨內持續勸進的竹北市長鄭朝方態度尚不明朗，暫時決定「脫鉤處理」，今天傍晚通知選對會成員週三上午開會，規劃先處理沈伯洋提名。

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