這個路口設紅綠燈 竟要這1800多人同意？

2019-06-26 15:17

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港新南路、慶華街路口因交通事故頻傳，地方爭取設置紅綠燈號誌，一度傳出因設置點為私有地，且地主有1800多人，要設置需經全部地主同意，經公所清查誤會一場，實際地主只有10多人。

北港新街里長王昭人表示，新南路是新拓寬道路，慶華街狹窄，由於新南路銜接防汛道路、北辰路、公園路及台19線道路，慶華街又可通往縣道145線，2條道路交通流量大，尤其新南路拓寬後道路寬敞筆直行經車輛速度快，造成路口交通事故頻傳。

王昭人說，上週7天發生3起事故，其中一起3車追撞連路燈都撞斷，路燈最近才修好，附近住戶心驚膽顫，擔憂不知哪一天會撞進屋裡，多人向里辦公處陳情，希望能在路口裝設交通號誌，她向鎮公所、縣議員蔡孟真尋求協助。

蔡孟真表示，該路口真的很危險，她也曾在一週內目睹2次事故，幸都是擦撞車損人無大礙，接到里長陳情後曾多次邀集鎮公所、縣警察局及地方住戶會勘，相關單位都同意設置號誌，縣警局也標好設置點，卻遲遲沒動工。

北港鎮公所機要祕書張誌誠指出，公所立場也希望能儘快設置，但設施點為私有地，經清查有13名地主，因過去其他路段曾發生設置後地主有異議拆除，避免發生類似情況，公所會僅速完成相關程序。

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