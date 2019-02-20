曳引車司機「覺得怪怪的」竟勾倒3座紅綠燈 網友猛揶揄

2019-02-20 13:56

〔記者許國楨／台中報導〕一輛營業曳引車昨下午行經西屯區一處路口時，因車上凸起鐵架不慎勾到串連紅綠燈號誌桿的電線，瞬間造成該路口3組紅綠燈，因為電線拉扯依序倒塌，馬上造成交通大打結，有網友將事故情況PO到臉書社團，網友紛留言「紅綠燈也有躺在地上的一天」，也有人揶揄說「它站累了，給瓶蠻牛」，令人莞爾。

這起事故發生在昨天下午近3時許，57歲全姓司機駕駛一輛裝載化學顯影液的曳引車，沿西屯路段三段往台灣大道方向行駛，在穿越東大路口時，車體後方外圍鋼架的凸起鐵架不慎勾到串連紅綠燈號誌桿的電線，導致該路口3組紅綠燈，因為電線拉扯仿佛骨牌效應般應聲依序倒塌，當場造成交通打結大塞車。

全男向警方說，當時行經該路口時確實「覺得怪怪的，好像有勾到東西」，從後照鏡一看才驚見3座紅綠燈接連倒塌，這才發覺代誌大條趕緊停車下車察看，對於因此造成塞車也感到很歹勢；有民眾直擊拍照將照片PO到臉書社團「爆料公社」，網友紛留言說，「沒想到紅綠燈也有躺在地上的一天」、「狂派」，也有人揶揄說「它站累了，給瓶蠻牛」。

警方則表示，事故發生後轄區市警六分局獲報緊急處理，唯恐影響到下班車流尖峰時段的交通順暢，將原本規劃在他處下午5點到7點的交通崗移到該處，下午4點起由協和所、永福所共派5名警力在現場協助指揮交通，同時轉報市府交通局的號誌及維修小組前往處理，但下班時間車多確實比較擁塞，直到晚間10點半才完全修復號誌恢復運作。

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