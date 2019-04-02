獨家》高雄這個路口有陷阱 快2秒代價1800元起跳

2019-04-02 10:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區博愛三路與文自路口的南北向號誌燈有約2秒的誤差，在博愛三路北向南停等紅燈的駕駛人，如果看到對向車道綠燈前行，就跟著衝出去，就會被違規照相機拍到闖紅燈，機車罰款1800元至2700元，小型車2700元至4000元，民眾批：「挖陷阱搶錢！」

高雄市交通局智慧運輸中心證實刻意調整「秒差」，讓南向北號誌「提早綠燈」，以利紓解從漢神巨蛋商圈北往的車潮。

但記者到現場觀察發現，該路口南邊約100公尺的博愛三路與至真路口，號誌燈沒有秒差，交通局紓解車潮的說法令人質疑。

投訴民眾指出，從博愛三路北向南，在文自路口停等紅燈，尚未轉綠燈時，斜對面的南向北車輛已經綠燈，也就是南北向號誌燈不同步。

後來發現，北向南車輛如果看到對向車道綠燈前行，就跟著衝出去，就會被違規照相機拍到，因為照相機沒有閃光，駕駛人渾然不知已「掉入陷阱被搶錢」。

記者到現場觀察發現，南北向秒差約2秒，4輛南向機車跟著對向車輛衝出去，等於闖紅燈被拍照，將收到1800元罰單。

至於南向北車輛提早2秒綠燈，只不過讓第一排車輛行駛到路口中央，最快就通過路口，後方車輛仍「聞風不動」，交通局紓解車潮的說法令人質疑。

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