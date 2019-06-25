得不償失！小黃司機兼差當車手賺不到3萬 賠償95萬元

2019-06-25 13:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市梁姓計程車司機於2016年4月間，載綽號「山雞」的詐欺集團騙徒，相談甚歡而被拉攏加入「阿尼」詐欺集團，從同年4月底至5月下旬，在苗栗縣市等地，盜領17位被害人共143萬7000元贓款，酬勞僅得2萬8660餘元，台中與彰化地院依加重詐欺罪各判刑2年4月、1年6月，他趕緊與被害人和解，願分期付款賠償被害人共95萬元，台中高分院二審認為他賠償的總金額，已經遠高犯罪所得2萬餘元，改判徒刑2年，宣告緩刑5年，讓他不用蹲苦窯。

判決書指出，高中畢業已離婚的劉男是計程車司機，2016年4月載綽號「山雞」男客，閒聊時「山雞」炫耀詐欺日入斗金，目前急需車手，梁男遂墮落加入「阿尼」詐欺集團，酬勞是盜領金額的2％，他從同年4月底至5月下旬，陸續於苗栗縣市、台中市與高雄市，盜領17位被害人共143萬7000元贓款。

其中，失金最多的是周姓男子，他在同年月28日接獲詐欺集團電話，誆稱他用信用卡消費住宿飯店，因員工操作錯誤，會重複刷卡12次，之後，他又接到謊稱是銀行「專員」的騙子電話，指示他操作提款機，他於2天匯款7次，金額高達92萬元，其中的86萬元被梁男盜領，其餘被害人則是失金數千至數萬元。

台中地院與彰化地院審理時，梁男坦承犯行，並賠償其中的5名被害人和解，兩個法院斟酌減刑，依加重詐欺罪各判刑2年4月與1年6月，梁男上訴二審，並趕緊與其他12位被害人和解，部分和解款項用分期付款支付，其中，上述被騙92萬元的周姓男子，梁男願意賠償73萬7000元（梁男盜領金額為86萬元，所得酬勞1萬7200元），雙方約定每月賠償7000元，預計要8年多時間，至2028年才能全數賠償完畢。

台中高分院認為已改行當送貨員，月薪3萬多元的梁男有悔意，盡力彌補被害人的損失，經此教訓已無再犯疑慮，撤銷台中與彰化地院一審，合併改判徒刑2年，宣告緩刑5年，讓他不用入獄，條件是要履行與被害人和解的賠償金額。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法