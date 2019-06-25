北市議員侯漢廷涉共諜案被境管 想赴日考察法官不准

2019-06-25 12:45

〔記者張文川／台北報導〕新黨籍台北市議員侯漢廷，被控同黨成員王炳忠與中國學生周泓旭等人為中國政府在台發展組織，涉違反國安法，被起訴並限制出境，侯日前以要赴日本東京考察市政為由，向台北地院聲請解除限制出境處分；北院審理後認為，侯漢廷2017年12月被限制出境前的7年間，共出境逾40次，大多是前往中國，且他自承與中國關係佳，而日本與中國地理位置接近，有潛逃可能性，考察沒有必要性，為了確保日後審判，駁回侯的聲請，不准侯漢廷出境。

北檢起訴指出，2014年12月間，王炳忠、侯漢廷、林明正與周泓旭4人接受「中共國台辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」資金，以「星火T計劃、燎原新聞網」在台發展組織，透過「挖出來、打進去」2途徑全面滲透國軍，「挖出來」是結交關鍵部門人員，「打進去」是鼓勵培養青年認同者報考軍校，打進國軍系統。

侯漢廷等人去年6月被北檢起訴後，法官隔月27日裁定侯漢廷等人限制出境、出海迄今，侯漢廷今年3月曾以要隨同台北市長訪問美國為由聲請暫解出境禁令，獲北院裁准以10萬元交保、暫解出境9天，訪美結束後也依期返國出庭；這次他又以議會要赴日本考察為由，請求再次解除境管，卻被法官打回票。

北院裁定指出，侯漢廷犯罪嫌疑重大，且他於2011年1月至2017年12月涉國安法案被限制出境、出海為止，有至少40次入出境紀錄，大部分是前往中國，且侯也承認認識中國官員，有聯繫或見面，有在中國發展事業的想法，可見他有在海外建立經濟與社會網絡的能力，依起訴資料，有事實足以認定侯漢廷有潛逃國外規避審判的動機。

裁定說，台北市議會所提參訪東京市政活動名單，層級只有議員、醫院院長、衛生局長、警察局、消防局、環保局副局長，媒體關注強度不能與一級首長相比；參訪行程為拜會東京都警視廳、福祉保健局、消防廳、中央清掃工廠，以及文化、購物、旅遊行程，侯漢廷在行程中並未受到相當的制約，有逃亡之虞。

法官認為，日本與中國同處東亞，地理位置相近，從日本前往中國也相當便利，且此參訪行程是市議會警政衛生委員會舉辦，但侯漢廷目前在民政委員會，參訪與他職權關聯性低。

何況，侯漢廷還說，預計7月舉辦的雙城論壇，若時間與他的訪日行程重疊，他將選擇去雙城論壇，法官從而認定侯漢廷的赴日行程並沒有必要性，因此駁回聲請。

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