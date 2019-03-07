涉共諜案 侯漢廷隨柯文哲訪美暫解境管9天

2019-03-07 12:03

〔記者張文川／台北報導〕新黨青年軍幹部王炳忠、侯漢廷等人，被控涉違反國家安全法為敵發展組織罪，台北地院審理中，現為台北市議員的侯漢廷，向法院聲請解除限制出境，理由是將隨台北市長柯文哲赴美考察；合議庭評議後，今裁定由侯提出10萬元保證金，准予他自本月16日至24日暫時解除限制出境9天；至於侯聲請解除全部限制出境，則予駁回。

裁定指出，依侯漢廷涉案情節、訴訟進度，歷次偵審程序中都準時到庭應訊，目前擔任台北市議會議員，在台灣有固定住居所、此次考察停留境外的時間等，並有具體的訪美行程草案為證，因此裁准侯漢廷提出10萬元保證金後，暫時解除自本月16日起至24日止的限制出境、出海處分。

侯漢廷也聲請解除全部境管，但合議庭認為，侯犯罪嫌疑重大，目前只進行到準備程序，將來仍有多次庭訊的必要，限制出境、出海的理由並未完全消滅，因此除了准其短期解除境管外，基於確保訴訟程序順暢進行、發現真實等重大公共利益的要求，難以解除侯的全部限制出境、出海處分，聲請沒有理由，予以駁回。

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