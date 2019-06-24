「補證換照」出紕漏 變造護照破口竟在監理所這關

2019-06-24 15:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕背負8年刑期的陳姓販毒通緝犯，為潛逃出境，買通提供變造身分的張姓男子，張3年前先持陳姓通緝犯的照片，至監理所謊稱駕照遺失申請補照過關之後，再以此張駕照騙過戶政單位，補發頭照為陳姓通緝犯的新身分證，最後陳男企圖以補發偽辦的身分證申辦護照，到戸政所辦理「申請護照之人別確認」時，被承辦人識破報警，張男被依「使公務員登載不實罪」判刑6個月。

陳姓毒梟2015年因被判8年10月刑期確定，遭法院發布通緝，企圖變造護照潛逃出境，透過，綽號「黑豬」男子，買通提供變造身分的張姓男子，變造相關身分證件。

張男第一關先從變造駕照著手，他持陳男的照片2016年1月7日到高雄區監理所，佯稱其駕照遺失，申請補發駕照。接著持陳男人頭照補發的駕照，到高市彌陀戶政事務所，騙過戶政人員，通過申請補發身分證，張男至此獲18萬元酬金。

陳姓毒犯隔年7月26日持變造的身分證，到高雄市鼓山區戶政事務所以張男名義辦理申請護照之「人別確認程序」，經承辦人員察覺有異而詳加查證後，陳見東窗事發隨即逃逸。

警方循線傳喚張男到案，橋頭地院依同犯使公務員登載不實罪，累犯，以及將國民身分證交付他人以供冒名使用罪，累犯，合併應執行6個月，得易科罰金，全案可上訴。

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