為確保出國者皆是「愛國人士」 中國竟強收護照審查

2019-05-01 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局對私自出國的人民加強管控，確保出國的人皆是「愛國人士」，因此越來越多人被強制要求交出護照審查，否則將會受到懲罰。

中國雜誌《寒冬》報導，當局會對申請出國的人進行審查，必須符合「政治可靠」、「歷史清楚」、「熱愛社會主義祖國」等條件，再來著重審查個人狀況，及其家庭成員的情況。

報導指出，自去年11月起，有名在中國企業工作的民眾控訴，表示他工作單位中有約20名員工因逾期未交出護照，遭到警告、降級，甚至罰鍰500元至5000元人民幣（約台幣2291元至22912元）等懲罰。

寧夏回族自治區中有家醫院，更是收到要求交出所有員工護照，由警方逐一比對所有人的護照簽發時間，一一收繳，雖然有許多員工反對，但員工說：「你不想交都不行，否則人家就直接找你，把你帶到公安局去，嚇得我和同事趕緊把護照上交了。」

另有名教師表示，收取護照的做法過往也有，不過沒有這麼嚴格，他無奈的說，這2年嚴格管制後，護照竟成了只能想念，不能擁有的「奢侈品」。

據了解，中國當局收取護照、限制出國的範圍仍在持續擴大中，受影響的人包括基層公務員、國營企業員工、學校老師、醫院員工等，皆有受到限制。

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