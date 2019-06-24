18元乾麵賣的是溫暖 善心民眾偷留現鈔贊助「待用麵」

2019-06-24 14:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕人稱「米香哥」的陳漢宗，最近賣起台灣小吃，其中有一款「十八醬仔麵」，因只賣18元而取名，除了自製醬料什麼都不摻，他希望能讓弱勢邊緣戶也吃到熱騰騰的麵。有善心民眾被感動，在攤位偷塞1000元作為「待用麵」，陳漢宗說，台灣永遠不缺愛心，自己也會繼續把溫暖傳下去。

去年才環島爆米香，到偏鄉爆米香給學校的孩子吃，「米香哥」陳漢宗最近在寶島代村開起「台灣辦桌餐廳，兼設麵攤小吃，他的麵攤主打18元乾麵，白麵條拌上自製的醬，他笑說：「比泡麵還便宜」。

陳漢宗說，前兩年曾賣過1碗500元的蝦仁飯，現在則推出18元的麵，反差極大，但想法其實很簡單，就是在景氣不好的時候，即使是弱勢邊緣戶，一樣可以吃到熱騰騰的麵，這碗麵賣的是溫暖與關愛。

被陳漢宗感動的朋友，紛表示要贊助現金作為「待用麵」，讓付不起錢的人也可安心吃麵，但都遭陳漢宗婉拒，表示吃麵可賖欠，不還也沒關係，不用再讓大家破費，惟仍有善心朋友偷偷把錢放在櫃台上，讓他非常感動。

這種麵是傳統的麵條拌上自製的醬，其他什麼都不加，他說，看起來「沒有味」，吃起來卻有單純的香氣與滋味，現在小吃攤一碗乾麵就要30多元，「十八醬仔麵」賣18元，賣的是溫暖與關愛，希望沒錢的人也能吃飽，即使沒錢也可賖欠。陳漢宗也說，前兩年曾賣過一碗500元的蝦仁飯，現在則推出18元的麵，反差極大，但自己的想法很簡單，即使是弱勢邊緣戶，一樣可以吃到熱騰騰的麵。被陳漢宗感動的朋友，有人拿出千元作為「待用麵」，讓付不起錢的人也可安心吃麵，陳漢宗婉拒，表示自己就已公告可賖欠，但善心朋友仍偷偷把錢放在櫃台上，讓他非常感動。

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