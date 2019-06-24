正宮回家發現小三躺床上...她回嗆：我有穿衣

2019-06-24 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕正宮回家後，發現一陌生女子躺床上，隨後她冷靜離去發文，不過卻遭該名陌生女子發文回嗆，說自己有穿衣服嗆她胡扯，「重點是你有沒有穿衣服嗎？重點是你躺在人家老公床上才對吧！」正宮氣不過在「爆料公社」PO文爆料，認為現在小三除了猖狂還臉皮厚。

一名網友在「爆料公社」PO文爆料，她說道，在她回家的時候打開房間門，看到小三躺在床上，之後小三起來看到她回來了，還躺下去繼續睡，原PO拍了照，異常冷靜的沒吵沒鬧，收拾完東西就離開，原PO質疑「當時我小孩的嬰兒床還擺在旁邊，妳怎麼睡的下去？」

事後原PO發文，而小三也發文回嗆「大家都說你吃壞了，我說你睜眼說瞎話；明明衣服整齊，你也可以胡扯」。有小三的朋友也在她的回嗆文下方留言安慰，小三則無奈回應「如果真的捉姦在床，我無話可說，問題就不是這樣；要把事情鬧大就來，我沒在怕」。

不過，原PO則認為「重點是你有沒有穿衣服嗎？重點是你躺在人家老公床上才對吧！都躺在床上被我親眼看到被我親手拍照了 難道是我冤枉你？一副藥臉的人說我吃壞了，這是什麼道理？」原PO認為，這年頭小三猖狂就算了，臉皮還厚，此外，她表示不是都女生錯，渣男也有問題，她之所以針對女生，是因為渣男都不敢說話，原PO也不理解女的在邱什麼，更強調自己離婚，但暫時不會讓他們好過。

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