能信嗎？人妻與小王同房眠 辯稱哄小孩

2019-06-09 11:09

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〔記者王俊忠／台南報導〕已婚男子阿建於2018年12月10日凌晨回到妻子王女的娘家，發現王女住處外停著1輛陌生的汽車，阿建會同警方進入屋內、赫見妻子與江姓小王同床共眠，侵害其配偶權、提告求償。雖然王女與江男都有辯解，但台南地院法官不採信、判王女與江男須連帶賠償10萬元給阿建。

阿建痛批，妻子與江男孤男寡女共處一室，踰越一般朋友的交往關係，破壞其家庭與婚姻，他要求償100萬元精神慰撫金。

王女則說，與阿建婚後，2018年9月間阿建對她有精神虐待，她通報家暴後，丈夫就搬離其娘家，她與江男是打網路遊戲、結識成朋友，沒有交往關係，當天是江男到台南工作、暫時借住在她娘家的2樓房間，她在1樓房間是兩張雙人床併在一起，當晚她是跟女兒睡同一張床；江男睡另一張床上，並未同床而眠。

江男辯稱，2018年12月10日凌晨，他借住王女娘家2樓房間，當時他下樓喝水，聽到王女的女兒哭鬧，才進王女房間幫忙顧小孩，接著睡在王女身旁，知道王女是有配偶之人，跟她沒有交往，只是單純朋友。

一審法官認為，一般異性朋友多會避免單獨相處，江男是未婚男子，有無照顧孩子專業能力，已令人存疑，如真有哄小孩需求，江男在哄孩子安靜後、理應回到2樓房間，江卻捨此不為、直接睡在王女房間；人妻王女也不請江男回2樓房間，都有違常理。

此外，2018年11月下旬，江男也與王女家人到宜蘭旅遊、投宿旅館，兩人互動有如家人，會讓人產生是男女朋友或夫妻的認知，已踰越普通朋友的社交行為，破壞王女與其丈夫的婚姻家庭圓滿幸福，衡量阿建與被告兩人社會、經濟地位及王女與阿建在之前已爭執分居，感情已生裂痕等情況，判兩名被告連帶賠償10萬元給阿建，還可上訴。

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