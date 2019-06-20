娃娃機夾鑽石觸法 法院認為屬賭博遊戲機

2019-06-20 14:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名在洗車場工作的張姓女子，向陳姓機台場主承租夾娃娃機當起業餘台主賺零用錢，機台標榜集點兌換鑽石項鍊，雖吸引消費者試手氣，但被警方認為具「射倖性」（用小錢僥倖取得高價物品）賭博性質送辦；嘉義地院審理認為，機台屬賭博性的電子遊戲機，已違反電子遊戲場業管理條例，判張女拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1日，沒收陳男機台。全案可上訴。

張女（22歲）去年4月25日向陳男（27歲）租用夾娃娃機台，並於機台內張貼「全國唯一獨家首創鑽石娃娃機」、「珠寶首飾保證卡」及擺放5分真鑽手鍊及3分真鑽項鍊，標榜商品盒內附有刮刮樂卡，凡刮中點數1點者，集滿30點可兌換1克拉鑽石項鍊1條，還可參加樂透彩活動，可抽中GIA40分鑽石等獎品。

張女、陳男擺放的夾娃娃機，是消費者投入10元後，可利用機器搖桿操控機台櫥窗內的機器手臂，夾取櫥窗內物品，警方認為機台屬賭博性的電子遊戲機，兩人恃此牟利，去年5月3日將兩人查獲後，移送檢方偵辦起訴。

張女解釋，娃娃機台是「選物販賣機」，因某家精品鑽石手鍊在網路很紅，覺得很多人想要，才作為夾取的商品，否認有賭博犯行；陳男說，機台是他花2萬8千元買的，知曉張女租用機台所放的商品。

判決書記載，經濟部曾函文指夾娃娃機台內不得以金飾作為兌換獎品，鑽石屬貴重珠寶，具流通性高、變現容易性質，機台須經濟部評鑑才算合格，如有變更玩法，又沒有重新送評鑑，即被列為是電子遊戲機。

法院調查後認為，張女承租擺放的機台，逾越單純娛樂性禮品販賣機，屬賭博性的電子遊戲機，陳男知悉此事，仍容許張女以此方式經營，未向電子遊戲場主管機關申請電子遊戲場業營業級別證，已違反電子遊戲場業管理條例。

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