求情值800萬！簽賭 1年半贏千萬 一審全沒收、二審剩200萬

2019-06-19 12:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕月領28K的上班族連姓男子，有妻小要養，還拿得出100多萬元本金簽六合彩，在1年半內，贏得1千萬元彩金；不過，連男也因賭博罪，一審被判罰2萬元，且千萬元的犯罪所得須被沒收。連男認為此判決將讓他40年無翻身機會，不服上訴，二審裁定原判的沒收部分撤銷，改判沒收犯罪所得200萬元。

連男於2016年1月間起到2017年5月間，透過LINE，多次向苗栗縣劉姓組頭下注，以香港六合彩開獎的號碼為對獎依據，簽賭地下六合彩。因劉姓組頭被警方搗破，警方在組頭的LINE通訊內容及所用銀行戶頭金流等，也查獲連男等多名賭客，全案依賭博罪嫌送辦。

檢警查出，連男於2016年1月11日起到2017年5月2日間，29次以自身銀行帳戶，累計轉匯了891萬3400元到劉姓組頭所用銀行帳戶下注簽賭，總共贏得了1002萬1900元。

案經苗栗地院一審簡易庭審理，依賭博罪，判處連男2萬元罰金，並依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項之規定，宣告沒收連男的全數犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

連男不服判決、上訴，自陳目前在他阿姨位於台北的公司任職，月收入2萬8000元，已婚、育有1名1歲3個多月幼兒，妻子因罹患慢性膽囊炎併膽囊結石，接受切除手術，目前在家照顧小孩，他是家中經濟支柱。

連男強調，他總共就是拿100多萬元金額玩來玩去，如果沒收這100多萬沒有意見；但被追徵這1千多萬元大概要40年，以後的人生日子就是在還犯罪所得了，且沒收犯罪所得也沒有所謂債務清理條例可以適用，等於是沒有翻身的機會，對家庭造成很大影響，請求法官審酌減輕他應該沒收或追繳的金額。

苗栗地院二審合議庭法官指出，刑法對於犯罪不法所得，經修正施行，更趨嚴格，但也有明文「或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。 」法官認為，連男賭博行為不可取，但若宣告沒收連男歷次賭博累計之全部犯罪所得1002萬1900元，恐有難以維持其生活條件及過苛之虞。

不過，連男曾一次下注70、80萬元，顯示資金實力不小，法官為貫徹刑事沒收剝奪不法所得目的，量酌改判沒收200萬元為適當，並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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