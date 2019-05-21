1年賭資5億！簽賭集團全台49據點 組頭供奉貔貅成「業績王」

2019-05-21 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊第二隊等單位，破獲一個網路簽賭集團，逮捕系統商鄒姓工程師與組頭共51人，還有賭資284萬餘元，警方估計此集團至少有49個小據點（組頭的據點），從去年5月至今累計賭資超過5億元，警方還在花蓮縣的據點，發現兩對咬錢的貔貅，這個據點共有3名組頭經營，賭資高達1億8000萬元，「營業額」是各據點之冠，全案依賭博據點法辦，鄒男10萬元交保，其餘客服小姐與組頭各以3萬元至5萬元不等金額交保。

台中地檢署檢察官偵辦一起刑案時，意外發現一名涉案人身兼組頭，手機內有大量的簽賭資料，指揮電信偵查大隊二隊偵辦，該隊蒐證半年餘，發現主機架設於境外的香港，本月14、15日收網，逮捕負責出租主機，以及撰寫網路程式，提供組頭簽賭平台的鄒姓工程師等4人，還有客服小姐6人，另於台中市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、花蓮縣等5縣市的49個據點，逮捕組頭41人，查扣賭資高達284萬餘元，警方估計這個集團的賭資超過5億元，最誇張的是位於花蓮的據點，共供奉兩對貔貅，警方估計這個據點的賭金（營業額）也最高，累計高達1億8000萬元。

警方調查顯示，此簽賭集團的運作模式，是由不詳金主提供資金，給年僅29歲，大學畢業的鄒男，先在香港設置主機，辦公室設於台中市七期豪宅區的商業辦公室大樓內，再撰寫設置名為「Super」的網路平台，各地組頭用每月5萬元至10萬元不等的金額，承租該網路平台的版面與使用權，如有使用上的疑問，再由鄒男與6名客服小姐教導，警方搜索嘉義的據點時，還有組頭把現金250萬元，趕緊藏陽台上，警方估計總賭金超過5億元，依賭博罪嫌法辦。

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