恐怖小三！威脅要殺人拿到300萬 又揚言滅口

2019-06-17 17:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓女子與已婚的郭男曾為男女朋友，去年12月16日竟向郭男要3百萬，否則要對其兩名小孩不利，嚇得郭男簽下3百萬元本票，安撫她的情緒。隔了5天，又恐嚇要殺郭男全家，嚇得郭男趕緊將錢交給林女，沒想到林女又恐嚇要殺人滅口，郭男只好拿著證據，到基隆地檢署提告。檢察官認定林女涉犯恐嚇取財罪，近日偵結將她起訴。

林姓小三去年10月得知郭姓男友買給郭妻一輛名車之後，向他要求150萬元。郭男分兩次支付款項後，同年12月，她食髓知味，又開口要3百萬的保障金，郭男一開始不願意支付，卻換來小三的恐嚇言語，還宣稱要給郭男死，連兩個小孩都受到林女威脅。郭男為安撫林女情緒，只好簽下3百萬元本票，交付給她。

今年1月中旬，郭男支付3百萬款項後，林女又不滿意，在兩人的租屋處再次恐嚇要殺人滅口，讓郭男心生畏懼，對林女提出恐嚇取財告訴。

林女向檢察官表示，錢都是郭男自願支付，並沒有強迫他，這是他給的保障金，至於在屋內說的話，都是酒醉時說的氣話，不知道郭男會將這些話錄音，實際上並沒有做出對他不利的事。

郭男則向檢察官出示提領3百萬元給林女的畫面，與兩人的對話錄音檔佐證，證明確實遭到林女恐嚇。

檢察官調查後認為，郭男支付150萬元給林女時，並未提出相關證據，單憑一方之言難以定罪，但後來支付3百萬元款項時，證據明確，依觸犯恐嚇取財罪，將林女起訴。

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