少女連睡3男不知是誰播種 母親男友找黑道電擊刑求索賠

2019-06-08 21:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹1名14歲少女在2016年的短短2個月當中連續睡了3個男友，事後連懷孕都不知道是誰的種，少女母親氣炸，下令楊姓男友肉搜這3名前男友，楊男找黑道假冒刑警，強逼2名少年父母賠償3百萬，還用電擊棒刑求逼供。新竹地院依共同對少年恐嚇取財未遂罪、強制罪、僭行公務員職權罪判楊男等人8到5月不等刑期，緩刑2年，並接受法治教育3場。

判決書指出，簡女的14歲女兒在外先後睡了張姓、陳姓及周姓3名少年，結果懷孕不知是誰的種，簡女的楊姓男友說要幫她出頭，夥同3名天道盟成員共4人，肉搜3男，目的是要索賠。

楊男帶著懷胎數月的少女及3男到張少的住處，拿螺絲起子撬門，屋主剛好回家，楊男竟謊稱「我是竹北分局的刑警，來抓張姓少年。」屋主信以為真開門讓他進去，結果押走正在睡覺的張姓少年到一家KTV，另名陳姓少年也被帶到現場。

楊男喝令少女及陳、張2人罰跪，並用鞋子丟2男、狂甩2男巴掌。2男父母趕到現場，楊男威嚇「我們是天道盟至尊會，張、陳2人性侵少女，要用多少錢來處理？你們若敢報警，也不會讓你們好過！」，張、陳的父母被迫於情勢，承諾2家合賠少女家屬300萬元。

事後同夥人再肉搜周男，強載到一處鐵皮屋逼簽自白書，且輪流用電擊棒電他、甩巴掌。

法官審酌楊男等人犯罪動機是為少女出氣，因一時氣憤而犯案，歷經偵審程序當知警惕，無再犯之虞，因此依對少年共同恐嚇取財未遂、強制、僭行公務員職權罪，判楊男等4人8到5月不等徒刑，緩刑2年，並接受法治教育3場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法