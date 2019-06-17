曾文南化聯通工程招標在即，廉政平台宣示聯防不法

2019-06-17 15:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資120億元推動的前瞻基礎建設「曾文南化聯通管工程計畫」，將於8月份上網招標，為能順利執行，經濟部水利署南區水資源局除了持續與地方溝通之外，今天還邀集了台南地檢署、市調處、市政府，以及法務部廉政署、台灣透明組織等單位，共同成立廉政平台，並簽署公約，宣示透過跨域合作，聯防不法。

南水局長連上堯強調，希望藉由平台聯繫機制，營造公平、公正、公開，還有安全的建設環境，確保工程順利進行，且如期如質地完成。

宣示大會在曾文水庫園區內登場，150人參加，氣氛熱烈，水利署副署長鍾朝恭、地檢署檢察長林錦村、市調處長鄭伯卿、廉政署南部地區調查組長黃元冠、台灣透明組織常務理事楊永年等都出席，針對該工程計畫進行問答。

簽署聯合宣示書之後 ，還共同刺破貼有各種可能發生弊端等字眼的黑色氣球，象徵陽光照亮，除去所有不法情事，將廉政平台的精神，由公務機關做起，並推及於全民共同參與。

連上堯說，目前該工程正值研擬招標文件的關鍵期，藉由廉政平台運作，跨域整合檢、廉、調、NGO，以及各機關、廠商等公私協力，以開放透明方式引進外部監督，發揮廉能預警與興利除弊力量。

連上堯指出，一起聯防不法，公務員勇於任事，廠商有合理利潤，民眾享受公共建設成果，創造3贏，攜手推動優質的國家重要水利工程。

連上堯也呼籲，若發現該局有不肖公務員借職權貪贓枉法，可撥打法務部廉政署檢舉專線（0800-286-586），或向南水局政風室檢舉（06-5751514）。

如檢舉貪瀆案件被告經法院判決有罪確定，檢舉人可依「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」獲得檢舉獎金，最高可得新台幣1000萬元。

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