獨家》北聯幫大肆辦周年慶迎退任幫主「回鍋」 警嚴密蒐證

2019-06-16 00:45

〔社會新聞中心／台北報導〕盤踞台北市北投、士林區近60年的重要外省掛黑幫組織「北聯幫」，24日將以慶祝60周年名義，在台北市圓山飯店席開百桌，宴請各方仕紳和江湖兄弟。事實上，北聯幫的主要目的，是為綽號「安古」的現任第6任聶姓幫主，舉辦公開卸任儀式，正式移交給原先第4任的王姓前幫主「平哥」，「回鍋」為第7任幫主。此外，為5月剛刑滿出獄的第3代幫主饒台生「洗塵」。台北市警方已接獲情資，將進行全面壓制和蒐證。

根據警方蒐證，現年57歲的「平哥」，十多年前自饒台生手中接下北聯幫第4任幫主職位，因手腕靈活善於縱橫和經營人脈，一度將幫務作的風生水起，但當時因警方強力檢肅幫派，他順勢卸任給「小顧」接任第5代幫主，自己轉進北市大同區搞起土地房產生意，並握有金主資源。

不過，他近年因將公司資產轉移至中國等地，不料引發周轉問題，也有人要求退股索還款項，於是他起意想「回鍋」幫主位置，希望藉以擁幫眾勢力「排拒」異音。在昔日幫眾的簇擁下，才有了此次回任的怪象。

據北市警調查，「安古」自107年由「小顧」手中接任第6任幫主後，並未握有全盤操控實權，仍受限於前幫主饒台生和「平哥」的幕後操控。而「安古」也因本身緣故，未與北聯幫昔日交好的四海幫、竹聯幫作策略結合，他也習慣於固守「偏安」北投舊地盤，在無法對外拓展資源等諸多因素下，頗受幫內新舊派勢力貲議。

「安古」無法受到幫眾信賴和支援，早已心生退意，再加上近年幫內新生派積極介入許多地盤暴力糾紛滋擾案，引起警方全面進行蒐證，結果，適巧「平哥」有意回任，他於是藉勢藉時趕緊卸下虛殼。

此外，北聯幫第三任幫主「仔仔」饒台生，因案服刑約10年左右後，今年5月才出獄，幫眾原本想大肆慶祝洗塵，也有人提議讓年高德劭的他也「回鍋」接任。但有人建議他「不宜」、「再看看」，所以最後將洗塵宴改在與新舊任幫主交接的宴會同步舉行，也算是打消他也想再回任的念頭。

北聯幫是以「北聯機構」成立60周年慶為由，將於24日晚間，在圓山飯店席開100桌慶祝，並廣發『龍騰虎耀』邀請帖給幫中各堂口大哥，邀請函下方有一個紅色印章寫「平」字，指的是前幫主「平哥」。席間將宣布由他回任幫主，冀望將幫派勢力整合以及將新生代帶出北投地區。

警方調查，宴會中除邀請幫中所設堂口外，另有竹聯、四海、天道盟聯正會、松聯、台聯幫、美鷹會各大老。海外計有香港新義安、中國上海、北京、深圳各處均派員與會。

台北市警方目前已接獲相關情資，將嚴密進行全面的壓制及蒐證。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法