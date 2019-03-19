女檢採證女疑犯 令全裸張腿、揉雙乳害下體濕 法務部長下令調查

2019-03-19 11:13

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化一名黃姓女子涉入妨害家庭案，控訴承辦的彰化地檢署檢察官莊珂惠為了蒐證，竟命她全裸、兩腿張開接受拍照，還揉她的雙乳，導致下體流出分泌物，有如三級片情節，涉及性騷擾；法務部長蔡清祥得知後已請人了解，直指調查後若確定莊珂惠有違規甚至違法之舉，絕對會依法嚴正處理，絕不寬貸。

蔡清祥表示，針對檢察官的不當行為，約可分為4種監督方式，內部為檢察長行政監督、人事審議委員會、政風單位；外部則是檢察官評鑑委員會，目前還不知道案子到了哪個流程，但已責成相關單位了解，若調查後確定有違失，將發動行政懲處與刑事移送，沒有模糊空間。

蔡清祥也呼籲，檢察官辦案務必恪守程序正義與人權保障，勿做出爭議之舉，以維護司法公信力。

本案源於去年4月24日，黃女指控莊珂惠在偵訊庭訊問後，要她全身赤裸、兩腿張開接受女法警拍攝私處，莊珂惠還揉捏她的左右乳房，致下體流出分泌物，未料莊未停手，拿衛生紙給她擦拭後繼續拍照，宛如三級片，事後越想越不對，覺得不受尊重，遂向彰化地院提出性騷擾自訴。

彰院判決指出，《性騷擾防治法》第25條第1項之罪，屬告訴乃論，需於6個月內提告，黃女稱莊檢涉犯該罪嫌的時間為2018年4月24日，惟迄於2019年1月30日才提出自訴，顯然已逾6個月之告訴期間，因而諭知不受理之判決。

黃女另於本月5日向彰檢提出性騷擾申訴，彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛回復，於公訴組收受自訴判決後，立即主動分案由主任檢察官進行行政調查，亦依「法務部與所屬各機關性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」規定，於3月12日召開性騷擾申訴處理調查小組會議，由4位署內委員及2位外部委員經過充分討論。

會中一致認為，「莊檢察官對申訴人所為之身體勘驗程序，係因調查證據及犯罪情形須行之偵查手段，申訴人在勘驗前與勘驗中，均未明示拒絕，且均予配合，其辯護人在實施勘驗前之偵訊中亦無反對之意思表示，顯無違反申訴人意願之情形。況且實施勘驗之莊檢察官及協助勘驗之法警均為女性，亦符合刑事訴訟法第215條第3項：『檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之。』之規定。」，非屬騷擾防治法規定之性騷擾案件，而全數決議通過不予受理。

法官改革團體「法官翻轉司法群策會」日前揭露本案，質疑莊珂惠要求黃女赤裸身體、拍照下體，可算是檢查身體特徵的採証方式，基於偵查犯罪，或許有證據調查的關連性，但必要性是什麼？為何要赤身裸體？不能局部拍照？親自揉揑左右乳房，以了解其身體反應，關連性與必要性是什麼？僅因實施勘驗及在場協助的都是女性，即可恣意為之？

莊珂惠為東海大學法律研究所畢業，司法官訓練所47期結業，個性嫉惡如仇，前曾在雲林地檢署服務，因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」，後到彰檢任職，又強力打擊排放有毒廢水的電鍍業者，鐵腕作風令人印象深刻，去年初為了彰院法官陳彥志不准押一名妨害性自主被告，當庭罵陳「腦袋不清楚？」，差點被依侮辱公署逮捕，登上新聞版面。

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