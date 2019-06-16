盤踞北投60年 北聯幫現成暴力組織

2019-06-16 00:47

〔社會新聞中心／台北報導〕北聯幫是台灣早期的外省掛黑幫，因地域關係偏安台北市北投區，結果因社會環境急遽變遷，沒落沉寂近20年。近年則因北聯幫涉及多起暴力圍事和士林地區地盤糾紛利益，漸成為警方掃蕩黑幫的重點對象。

北聯幫是民國47年，由一群聚集在台北新北投公園的當地青少年，與北投區婦聯三村為主的7個眷村青少年結盟，逐漸形成幫派組織。由於成員以眷村子弟為主，因此被外界劃分為外省掛，與同是外省掛的竹聯幫、四海幫同時期。

當時北投是色情業重要據點，北聯幫憑藉著在地且人多勢眾的優勢，開始與當地各方業者合作，以收取保護費、經營賭場為生。民國59年末期北投廢娼後，北聯幫浸潤台北市中山區，挾著昔日累積的金錢及搞賭聚財的資本，以放貸取高利為主業，因此也被人戲稱為「棺材幫」，意即連人的棺材本都要給掏空吃盡。

北聯幫向來以賺錢為首要目的，所以行事作風較不囂張，也不受黑白兩道聚焦。直到民國88年5月間，時任幫主的「重重」唐重生因與南興街角頭吳明達的恩怨，在農安街巷內遭對方襲擊槍殺身亡，引發社會震驚。

在此期間，唐重生被挖出曾經與演藝圈當紅的玊女明星「小林青霞」胡慧中有過一段婚姻。兩人原是青梅竹馬，墮入江湖的唐重生甚至為佳人金盆洗手退出黑幫，並公證結婚；可惜胡慧中家人始終反對，這段婚姻最終以失敗收場。唐重生隔年遭人當街槍殺。

由於北聯幫主被殺恐引發血腥報復，北市警方全面壓制和清剿，北聯一度式微。直到演藝人員彭恰恰和盧靚事件，北聯幫「小康」、「小龍」一度居中接手，還帶同澎恰恰親自前往嘉義盧照琴服務處賠罪和說明，稍事平息。檢警介入偵辦，北聯幫的身影才被扯出浮現。

民國90年前後，北聯幫中生代大哥「阿平」一度跳出來扛大旗，仿效平日友好的四海幫轉型模式，以合法掩飾非法進行企業化經營黑幫事業，先後成立「財務」、「國際行銷」等公司，但從事地下錢莊、地下期貨，暴力討債及強盜恐嚇等不法勾當。

事實上，在這段時間內，幫主的頭銜轉由幫中大老「小顧」接手，但他悠哉悠哉，脾氣平和，也不掌權，算是淡泊異類。後由「安古」繼任迄今，但「安古」僅固守地盤利益，引起幫眾不滿情緒高漲。

事實上，北聯幫近十年來因社會環境和地盤壓縮等諸多因素，開始有轉型暴力化的趨勢。99年間，北聯幫成員300多人在京華城夜店聚眾滋事，引起台北市警察局全力掃蕩；隨後，更因介入都更、霸佔工地、恐嚇取財，成為警方檢肅重點。104年則捲進藝人「金剛」涉及的黑道酒店鬥毆開槍事件，與四海、松聯、竹聯、美鷹會，五大幫會互嗆，險些激化演成「北市黑道大戰」。

近期，北聯幫又將黑手伸入國際知名的台北市士林夜市，企圖爭奪龐大都更和地盤鉅額利益，並多次造成街頭暴力鬥毆事件，目前已成為台北市警方和刑事局等單位檢肅幫派犯罪組織的重要對象。

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