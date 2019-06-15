男女休息逾時未退房 警察破門驚見怒人景象

2019-06-15 18:00

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市西門町一間飯店2016年間接受一對男女登記休息，時間到了卻未退房，櫃台致電詢問也未獲正面回應，驚覺有異，立刻通知警察一同破門，未料一進房就看到外籍男子正在強暴一名台女，眾人都怒了，立刻把他扭送法辦，高等法院日前依強制性交罪判該男子8年徒刑，刑後驅逐出境。

犯案的NASIR為巴基斯坦籍人士，2012年間以探親名義入境台灣居留，2016年9月間，見小婕（化名）獨自一人在外流連，主動上前與之攀談，得知她患有思覺失調症，為重度精神障礙之人，但仍和她手牽手散步、逛街，並於同日下午把她帶到西門町一間飯店休息。

NASIR萌生淫念，先向小婕求歡做愛，但小婕以2人剛認識、沒意願、逢生理期等理由為由拒絕發生性關係，豈料NASIR無視小婕罹患精神疾病且堅決推拒，竟將她強壓在床毆打，造成小婕左側肩部、左胸、左臂均瘀傷，再強迫她為其口交，最後性侵得逞。

因退房逾時，飯店人員多次去電催促且上樓詢問，均未獲回應，只好報請警察一同破門處理，一進房就看到NASIR壓在衣衫不整的小婕身上，小婕見到救星立刻放聲大哭求救，警察與飯店人員趕緊衝上前把兩人分開。

小婕表示，當下只是想休息一下，不想剛認識就發生關係，而且當天月經來，想不到NASIR考慮一下後竟然硬上，還出手毆打強壓，雖然在她強力抵抗下，NASIR有稍停一下，但之後還是硬上。

小婕難過地說「雖然我不是第一次性交，但是我不會想跟他第一天就這樣」，當下被打到想穿衣服逃走，但NASIR把衣服丟在地上禁止她離開，還強迫口交跟性交，害她一直哭。

高院審理後發現小婕是通報協尋人口，罹患精神疾病，調閱警詢與偵訊筆錄，也確認她有精神異常的外在表徵，因而依對精神障礙之人犯強制性交罪，判NASIR有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

NASIR辯稱不知小婕精神異常，並質疑精神異常如何能完整敘述案發過程，甚至反嗆「我是個男人，是女生強迫我做的」，定調自己才是受害人，但未獲合議庭採信。

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