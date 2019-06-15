獨家》打火英雄功獎140多次竟縱火 判3年6月定讞

2019-06-15 07:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕任職消防員7年多、有上百支功獎的台東縣陳姓消防員，為了上萬元債務，跑到高雄越南籍阮女住處涉嫌縱火，被最高法院依公共危險罪，判處徒刑3年6月定讞。

據了解，台東縣消防局27歲陳姓消防員不滿越南籍阮女積欠1萬8000元，乃於2016年4月5日下午，到高雄市岡山區某大樓阮女的租處討債未果，憤而用3秒膠破壞大門鎖後離開。

不久，阮女致電陳理論，陳因而懷恨在心，當天傍晚涉嫌攜帶300西西的汽油再度前往，並侵入屋內點火引燃衣櫥、衣物洩憤，火勢與濃煙驚動警報器，陳男試圖滅火未果，倉皇逃離，所幸被消防員及時撲滅，沒有人員傷亡。

橋頭地院審酌陳員與阮女、房東和大樓管委會和解，坦承犯行、深表悔意，犯罪情節非重，及沒有前科等，加上任職期間共計嘉獎134次、記功7次，引用「情堪憫恕」，從輕發落，判處徒刑2年，宣告緩刑5年，以勵自新。

但橋檢不服上訴高雄高分院，合議庭認為陳身為消防員，明知縱火可能釀成重大傷亡事件，僅為1萬8000元債款就預謀犯案，購買汽油縱火燒房，難認有「何情堪憫恕」，改判3年半徒刑。

陳員收到判決書後，向最高法院提起上訴，合議庭法官認為2審認事用法，並無不妥，判決上訴駁回而定讞。

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