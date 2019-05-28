潮州出租套房大火 身障男慘遭母親前男友放火燒死

2019-05-28 10:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮北平路上的出租套房前晚發生火災，屋內25歲患有小兒麻痺的林姓男子因行動不便無法逃生，送醫後宣告不治，有目擊者指出當時曾看到1名男子，從2樓後陽台跳至一旁鐵皮屋頂後匆忙騎著機車逃逸，警方循著車牌追查，找到1名趙姓男子，這名趙姓男子為死者媽媽的前男友，由於趙男對當時的行徑交代不清，昨天遭到檢方羈押。

潮州這處日租套房由王姓房東自己住在3樓，2樓則分租給林家母子及另1戶洪姓住戶，火警發生前突然傳出爆炸聲，街坊鄰居直覺有異，隨即看見屋內竄出濃煙，現場目擊者還向警方透露，現場有一名行跡可疑男子在爆炸聲後從2樓陽台匆忙逃逸，讓警方不敢大意。

警方及火調人員昨天上午二度前往現場進行鑑識，調查起火原因，警消人員指出，起火點就在林男的套房中，當時屋內發現一只漏氣的瓦斯桶，除了立即將瓦斯移除，也發現不良於行、臥床的林男生命跡象微弱。

林男與51歲的媽媽相依為命，火災當時林媽媽人不在家，獲報趕回來後已來不及見兒子最後一面，據了解，林媽媽與前夫育有一對子女，在兒子6歲時雙方離異，林媽媽獨自扶養身心障礙兒子，每月靠著政府低收補助8499元，出租套房房東也格外同情母子倆遭遇，偶而還會代墊房租。

街坊鄰居也表示，在豆漿店上班的林媽媽，出門前還會在兒子床邊放零食餅乾，方便兒子餓了可以隨手拿取，雖然照顧小兒麻痹的孩子很辛苦，但看得出來母子感情不錯。

警方根據目擊者線索追查，調閱監視畫面後循線找到機車車主趙姓男子，據了解，趙男是林媽媽的前男友，因為倉皇逃離現場，涉有縱火嫌疑，面對檢警偵訊避而不答，昨天遭到檢方羈押。

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