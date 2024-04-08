為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

傻眼！不肖男偷拍小女友裸露影像上網衝流量 下場曝光

楊姓男子將小女友性影像放推特網路平台，只為增加觀覽流量，後被發現報警，南投地院判刑6月，宣告緩刑3年。（記者陳鳳麗攝）

楊姓男子將小女友性影像放推特網路平台，只為增加觀覽流量，後被發現報警，南投地院判刑6月，宣告緩刑3年。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/08 22:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕傻眼！南投縣楊姓男子結交未滿18歲的小女友，偷拍下其裸露影像，分手後卻將該影像放到網路平台，目的是要增加觀覽流量，後被發現報警，因楊男坦承犯行也與前女友和解並賠償，南投地院近日依觸犯兒少性剝削管制條例之「以他法供人觀覽少年性影像罪」，判刑6個月，宣告緩刑3年，要接受兩場法治教育。

楊姓男子4年多前在網路平台認識17歲少女，兩人交往一段時間後，有一天在其住處，偷拍女友的裸體影像，存放在手機中。兩人分手後，有一天他截取用手摸性器官的影像，再把其影像放到推特網路平台供人觀覽。

楊男的小女友幾天後在推特網路平台看到該影像，對前男友讓她變成色情照的主角忿恨不已，當天即報警控告楊男。

南投地院法官審理後認為，楊男只為增加網路觀覽流量，將當時未滿18歲少女的性影像放在網路平台供不特定人士觀看，而該影像客觀上足以引起性或羞恥，對女生的身心戕害非輕。

因楊男犯後坦承，也刪除推特該文與影像，並與前女友和解賠償，取得該女的諒解，因此法官判處楊男有期徒刑6個月，但宣告緩刑3年，期間要參加兩場法治教育。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！鹿港老街一陣騷動……帽子阿伯偷拍短裙女遭扭送法辦
2024/04/08 22:03

驚！鹿港老街一陣騷動……帽子阿伯偷拍短裙女遭扭送法辦
男大生潛入巨城更衣室偷拍 波麗士男友當場逮攝狼
2024/04/07 11:14

男大生潛入巨城更衣室偷拍 波麗士男友當場逮攝狼

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
下流！搭電扶梯偷拍女高中生裙底 日本埼玉警察被捕
2024/04/07 14:06

下流！搭電扶梯偷拍女高中生裙底 日本埼玉警察被捕
黃子佼勢力這麼龐大？ 醫師：未見演藝圈大哥級人物譴責
2024/04/07 11:18

黃子佼勢力這麼龐大？ 醫師：未見演藝圈大哥級人物譴責

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播