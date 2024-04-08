傻眼！不肖男偷拍小女友裸露影像上網衝流量 下場曝光

楊姓男子將小女友性影像放推特網路平台，只為增加觀覽流量，後被發現報警，南投地院判刑6月，宣告緩刑3年。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/08 22:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕傻眼！南投縣楊姓男子結交未滿18歲的小女友，偷拍下其裸露影像，分手後卻將該影像放到網路平台，目的是要增加觀覽流量，後被發現報警，因楊男坦承犯行也與前女友和解並賠償，南投地院近日依觸犯兒少性剝削管制條例之「以他法供人觀覽少年性影像罪」，判刑6個月，宣告緩刑3年，要接受兩場法治教育。

楊姓男子4年多前在網路平台認識17歲少女，兩人交往一段時間後，有一天在其住處，偷拍女友的裸體影像，存放在手機中。兩人分手後，有一天他截取用手摸性器官的影像，再把其影像放到推特網路平台供人觀覽。

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楊男的小女友幾天後在推特網路平台看到該影像，對前男友讓她變成色情照的主角忿恨不已，當天即報警控告楊男。

南投地院法官審理後認為，楊男只為增加網路觀覽流量，將當時未滿18歲少女的性影像放在網路平台供不特定人士觀看，而該影像客觀上足以引起性或羞恥，對女生的身心戕害非輕。

因楊男犯後坦承，也刪除推特該文與影像，並與前女友和解賠償，取得該女的諒解，因此法官判處楊男有期徒刑6個月，但宣告緩刑3年，期間要參加兩場法治教育。

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