金門男涉酒駕連撞4車 「自投羅網」驚動派出所
〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名謝姓男子今天涉嫌酒駕，一路擦撞包括警備車在內的4輛路邊停車，最後竟「自投羅網」，撞到距金門縣警察局金城分局不到10公尺的社區停車場才停下，警方聞訊紛紛奪門而出，上前壓制；謝男酒測值達每公升0.61毫克，警方將其依公共危險罪嫌送辦。
金城分局指出，下午4點30分左右，謝男於金城鎮北堤路喝酒後，駕駛白色小客車往民生路直行，沿路擦撞3輛路邊停車，右轉不久，擦撞金城分局警備車，造成警備車前保險桿破洞受損，下一秒撞到社區停車場矮牆才停下，由於撞擊聲不小，驚動金城派出所值班員警及分局人員探頭，一度以為是蓄意而為，紛紛奪門而出，到場將滿身酒氣的謝姓駕駛拉出車外，上前壓制並帶回派出所。
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警方表示，現場對駕駛實施酒測後發現，謝男酒測值竟達每公升0.61毫克；警方為求慎重，調閱路口影像發現，該車行經金城分局前，車輛前輪軸就有明顯故障，因此，初步排除謝男有蓄意撞擊警用車輛嫌疑。
謝男應訊時表示，因為家就在附近，「一下子就到了」，才會經過警局前面。
民眾目擊事發經過，都替謝男捏一把冷汗，因為謝男開到警局門口車子故障，才撞到社區停車場而停下，立刻被警方人員帶回，也所幸沒有造成人員傷亡，似乎一切都是巧合安排，應更懂得要珍惜生命。
金城分局指出，此案造成4輛車輛受損，沒有人員受傷，全案詢後將謝男依公共危險罪嫌移請福建金門地檢署偵辦，肇事原因由金城分局釐清中。
金城分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，酒後駕車最高可處36萬元，車牌還需吊扣2年；因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。若是致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。呼籲民眾如果參加餐敘預期會喝酒，除了指定駕駛、親友接送，也可利用酒後代駕預約服務。