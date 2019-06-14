警察節表揚大會 帥警RAP嗨翻全場

2019-06-14 21:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局為表揚績優警察人員與慰勉警察同仁平日辛勞，今天舉辦慶祝警察節活動，邀請藝人黃鐙輝扮警、網紅恩齊兒演話劇，卻被真的帥警盧政綱的RAP表演搶盡風頭，嗨翻全場。

基隆市警察局今天下午3點舉辦慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區與資深績優員警及績優協勤民力與志工，特別邀請市長林右昌出席擔任主持人。市長林右昌除感謝員警平日奉獻，也提醒同仁執勤時注意自身安全，他會全力支持警察同仁，作大家的後盾。

林市長表示，他感謝市警局同仁打造一個無毒、無詐與無暴力的安全城市，也提醒警察同仁執勤安全與身體健康。不過，他話鋒一轉指出，台南市昨傳出警員不幸遇襲死亡事件，他特別提醒警察執勤時一定要注意自身安全，不希望再有任何員警犧牲的案件發生，請警察局長官在要求同仁的同時，也要關心員警的情緒、家庭及身心狀況。

主辦單位人事室今年特別安排精采的RAP及防身術表演，讓整個表揚活動，熱鬧滾滾。二分局信義派出所警員帥警盧政綱，從20歲警專一年級時就對饒舌產生興趣，雖然從來沒有舞台表演經驗，今天首次在基隆市警察局警察節慶祝大會擔綱演出，他台風穩健、落落大方，搭配警察局同仁活潑表演，嗨翻全場。副局長黃勝智被現場氣氛感染，突然上台與表演員警一起熱舞，讓現場員警笑翻天。

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