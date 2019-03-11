參觀紐約水岸城市再生 林右昌：基隆市港再生不輸紐約

2019-03-11 08:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌率領基隆市訪問團，在美國時間3月10日參訪了紐約重要的都市再生計畫的指標地點；林右昌指出，基隆目前進行中的「市港再生計畫」將基隆定位為首都國家東門戶，有清楚的國土戰略也尊重親水空間，已有不輸紐約的國際水準。

基隆市府會參訪團一行在紐約市府的安排下，由台灣籍的首席都市計畫資深規劃師王立其和紐約市公共設計委員會主席Justin Garrett Moore親自導覽，參觀了包含紐約著名的高線公園、雀兒喜市場、南街市場、布魯克林區等著名水岸再生岸例。

第一站來到紐約著名的高線公園，此為由紐約市政府與市民合作打造的廊帶景觀公園，結合前瞻的景觀設計，將一個廢棄鐵道改造為世界知名的觀光景點，成為該市著名的廢鐵道再生案例。

雖然紐約今天的雨勢不小，且體感溫度接近零度，但來自雨都的一行人不畏寒雨，仔細地參觀各項細節，包含將軌道元素轉換的街道家具與椅子，多樣性的植栽，精巧廣場串聯和休憩空間等…，林右昌在參訪後表示收穫豐富，值得借鏡。

透過都市規劃，紐約高線公園已串聯起雀兒喜歷史文化園區，將曼哈頓西面的工業區成功轉型，現在包括Google、Coach等許多國際知名設計團隊都已紛紛進駐此地。

林右昌一行人走了十八個街廓，並參觀雀兒喜市場，這裡集美食、各種農產品、日用品、乃至二手雜貨等於一身，儼然成為紐約民眾的「灶咖」，更成為觀光客認識紐約風格的食物體驗場所。

林右昌說，雀兒喜歷史文化園區與南街歷史場景與舊建築再利用，都值得基隆市政府推動大基隆歷史場景再現與文化創意經濟參考。

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