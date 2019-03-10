林右昌訪美 提民進黨新路線新主張：蛻變成華人的民進黨

2019-03-10 09:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌帶領的訪美團，美國時間9日抵達紐約，首站前往紐約台灣會館，對上百名台僑發表公開演說，獲得熱烈歡迎；同時，林右昌也以民進黨前代理主席身分，提出未來的民進黨不能只是台灣的民進黨，而是應做為世界華人的民進黨，首度針對民進黨的未來新路線提出主張。

林右昌以「台灣政情分析與展望」為題發表演說，對民進黨新路線提出完整論述，林右昌強調，民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，因為民進黨有兩個很重要的價值，第一個，反專制、反獨裁、反威權，其實就是反國民黨那個時候專制、獨裁、威權；第二個，強調台灣本土的價值，這是民進黨兩個很重要的政治基礎。

林右昌說，去年底民進黨在台灣九合一選舉中大敗，民進黨黨敗選最大關鍵就是自己，「如果自己夠強」，失敗就不會產生，有政績不一定有選票，但沒政績一定不會有支持。

他也向現場的台僑說，面對選舉失利時大家不要氣餒也不要喪志，未來的民進黨應連結世界上與民進黨有相同價值的人來擴大力量、一起支持台灣；另外，也要加強海外的力量，民進黨要從本土的、台灣的民進黨蛻變成華人的民進黨。

林右昌在台灣會館的演講後，台灣會館也安排了一場慶生驚喜，眾人為生肖屬豬的林市長提早一天慶祝了49歲的生日，為演講活動再掀高潮。

稍早，林右昌市長率領的基隆訪問團也在台灣駐紐約辦事處處長徐儷文及醫師賴宏典的陪同下，並在紐約台灣商會的安排下，與紐約台僑領袖及當地政要進行簡單的早餐會，並交換意見。

出席早餐會的紐約州議員Mr. Edward Braunstein（布朗斯坦先生）及連任3屆的紐約市議員顧雅明，Mr. Edward Braunstein也說，台灣是民主自由的國家，今年是台灣關係法實施40年，他除了希望台美友情能更加深遠外，他也說將盡他的所能來維持台美之間的關係。

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